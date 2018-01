Professor weet manier om winstkansen bij roulette te verdubbelen

Het jammere van gokken is dat je nu eenmaal vaker verliest dan wint. Maar daar heeft een natuurkundeprofessor iets op gevonden. Hij wist de winstkans van roulette te verdubbelen en heeft dus veel geld verdiend.



Als je roulette speelt heb je maximaal 48,6 procent kans om te winnen als je steeds op rood of zwart inzet. Op termijn verlies je dus altijd. Maar op forumsite Quora vertelt professor Richard Muller, natuurkundige aan de universiteit van Berkeley, dat er een manier is om je kans om te winnen fors te vergroten.



“Om mensen aan te zetten om meer te gokken, laten croupiers hen toe om nog in te zetten terwijl het wiel al draait”, vertelt Muller. Pas wanneer “Rien ne va plus” klinkt, mag je niet meer inzetten. “In die luttele seconden heb je genoeg informatie om je winstkansen te verdubbelen.”



Met behulp van een klein zakcomputertje lukte het Muller om steeds de helft van het wiel uit te sluiten. Een zelfgebouwd apparaatje gaf hem vervolgens via tikken tegen zijn been signalen over waar hij moest inzetten.



De professor won zo flinke bedragen, maar werd uiteindelijk uit het casino gezet. Want het is natuurlijk niet de bedoeling van gokken dat je geld wint.

Reacties

21-01-2018 15:23:20 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 8.892

OTindex: 9.122

S



Dat is helemaal waar . Aan de andere kant hebben die casino's wel een punt, want iemand die een zakcomputertje gebruikt is wel aan het vals spelen. @ Quote: Want het is natuurlijk niet de bedoeling van gokken dat je geld wint.Dat is helemaal waar. Aan de andere kant hebben die casino's wel een punt, want iemand die een zakcomputertje gebruikt is wel aan het vals spelen.

21-01-2018 16:47:07 stora

Stamgast



WMRindex: 8.578

OTindex: 1.064

@De Paus en nu wil jij weten waar je het zakcomputertje van die proffessor kan kopen?

21-01-2018 17:29:16 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 62.428

OTindex: 28.171

het is gewoon valsspelen, met dat apparaatje

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: