Vader huurt helikopter en vindt vermiste zoon

Een Australische tiener die vastzat in een autowrak, is na dertig uur levend aangetroffen. Die redding heeft hij te danken aan zijn vader, die door zijn intu´tie te volgen een helikopter huurde.De 17-jarige Samuel Lethbridge raakte zondag met zijn auto van de snelweg in de Australische provincie New South Wales, meldt de BBC.Toen hij die dag niet arriveerde bij het huis van een vriend, werd zijn familie bezorgd. De vader vond zijn verdwijning ongewoon en vermoedde dat zijn zoon in de problemen zat. Hij moest hem wel gaan zoeken, vertelt hij in de videoNa een zoektocht van bijna 24 uur werd de jongen nog niet gevonden. Tijdens de zoekactie dacht de vader terug aan een ander auto-ongeluk in de buurt. "Helaas is die inzittende overleden omdat niemand hem binnen vijf dagen vond. Dat wilde ik niet nog eens laten gebeuren. Daarom huurden we een helikopter. We vonden hem binnen tien minuten."De hulpdiensten waren een uur bezig met zijn bevrijding. Samuel heeft inmiddels een operatie gehad en ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis.