Sultan krijgt auto Fred Flintstone cadeau

De beroemdste inwoner van Bedrock, Fred Flintstone, mag dan al jaren niet meer op tv zijn, dat wil niet zeggen dat de wereld hem is vergeten. Zo is de sultan van de Maleisische provincie Johor een enorme fan van de strip die zich afspeelt in het stenen tijdperk, maar verdacht veel gelijkenis vertoont met de leefwereld in de Amerikaanse suburbs in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw.Behalve een fan van Fred Flintstone is sultan Ibrahim Iskandar autoliefhebber en dat was voor het Pahang-vorstenhuis aanleiding om hem een toepasselijk cadeau te geven. De auto van Fred Flintstone, op ware grootte (al is dat lastig te bepalen bij een cartoon), een canvas dak en geen voorruit zodat de wind lekker door je haren kan waaien.De originele auto van Fred Flintstone had 1 mk (mankracht), wat erop neerkwam dat Fred zelf met zijn voeten zijn voertuig in beweging moest zetten. Dat blijft de sultan bespaard. Zijn Flintmobiel is voorzien van een motor.MaleisiŽ heeft negen sultanaten met ieder een eigen sultan. Die heeft alleen ceremoniŽle taken in zijn eigen provincie. Eens per vijf jaar wordt een van de negen gekozen als Yang di-Pertuan Agong, het staatshoofd van MaleisiŽ.