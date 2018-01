Racewagen gaat voor record: 1600 km/u

Is het een vliegtuig, is het een raket? Nee, het is een auto. Maar wel één die 1600 kilometer per uur moet gaan rijden. Met de 'Bloodhound Supersonic Car' willen de Britse makers het snelheidsrecord voor auto's verbreken.Dat record staat nu op ruim 1228 kilometer per uur en werd in 1997 gevestigd door coureur Andy Green in de wagen 'Thrust CCS'. Green gaat proberen zijn eigen record te verbreken.Acht jaar lang werd er aan de Bloodhound SCC gewerkt, gisteren werd de auto onthuld in Londen. "Het is deels een Formule 1-racewagen, deels een raket en deels een supersonische straaljager", zegt coureur Green. "Elke keer als ik in deze auto stap, zal ik een beetje nerveus zijn, omdat er tienduizenden mensen aan de ontwikkeling hebben meegewerkt. Mijn rijstijl moet dus van wereldklasse zijn om de auto waardig te zijn."Volgens de ontwerpers heeft de Bloodhound SCC 'zeven keer de kracht van alle Formule 1-racewagens bij elkaar'. "Als ik vanuit stilstand start, rijd ik binnen twee minuten een afstand van ruim 19 kilometer", zegt Green. "Dat kan geen enkele andere auto. Dit is de eerste en de snelste."De voorlopige planning is dat de recordpoging in april of mei 2016 in Zuid-Afrika plaats zal vinden.