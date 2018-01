Wonderchirurg blijkt charlatan

Het medische Karolinska Instituut in Zweden stuurt een veelgeprezen Italiaanse chirurg de laan uit omdat hij heeft gelogen over zijn onderzoeksresultaten, schrijft het tijdschrift Science. 'Wonderchirurg' Paolo Macchiarini werd in 2008 in ťťn klap beroemd toen hij als eerste een kunststof luchtpijp bij een patiŽnt implanteerde, die bekleed was met stamcellen van de ontvanger.



Macchiarini verscheen overal in de media om over zijn spectaculaire ingreep te vertellen. Ook het toonaangevende medische tijdschrift The Lancet schreef over de primeur.



Uiteindelijk trad de chirurg toe tot het Karolinska onderzoeksinstituut in Stockholm, dat jaarlijks de Nobelprijs voor de Geneeskunde uitreikt.



De chirurg, die ook in een Russisch onderzoekscentrum werkte, voerde bij een aantal patiŽnten in Zweden en Rusland zijn luchtpijp-transplantatie uit en publiceerde daarover.



Maar het beeld van de wonderchirurg begon te wankelen door een kritische Zweedse documentaire over Macchiarini en een publicatie van een ex-geliefde in het tijdschrift Vanity Fair.



Hieruit rees het beeld van een charlatan en een pathologische leugenaar, die zijn geliefde voorspiegelde dat de paus zelf hun huwelijk zou komen inzegenen en dat de Obamaís en de Clintons als gast zouden komen.



Ook zijn medische successen werden doorgeprikt. De meeste mensen die hij opereerde, blijken het niet te hebben overleefd. Een andere patiŽnt ligt al drie jaar op de intensive care. De Vanity Fair-journalist kwam er ook achter dat er weinig klopt van zijn cv: een prestigieuze baan aan de universiteit van Alabama bleek in werkelijkheid een niet-chirurgische stage van een half jaar.



Het Zweedse instituut laat weten geen vertrouwen meer te hebben in Macchiarini en zijn contract te beŽindigen. De chirurg heeft in een reactie gezegd dat in de documentaire de feiten volledig verkeerd zijn weergegeven.

Reacties

Hmm, grappig dat dit verhaal hier nu opeens opduikt. Dit speelde in 2016, alhoewel Macchiarini nog steeds wel actief blijkt te zijn in Italie

@Tim_Cornelissen: als chirurg?



.. een ex-geliefde lijkt me niet altijd een betrouwbare bron..

maar of / dat zijn meeste patienten stierven lijkt me makkelijk objectief na te gaan.



Ziekenhuizen controleren niet of chirurgen elders hebben gewerkt en daar misschien de fout zijn ingegaan. Zo gebeurt het dus wel vaker dat in het ene land een chirurg een beroepsverbod heeft en doodleuk over de grens een baan krijgt als chirurg.

