20-01-2018 19:27:43

Quote:

Ze kon er zomaar een Win for Life kopen”, zegt Mathieu Brion, de bewuste dagbladhandelaar, in de Waalse Sudpresse-kranten. “Iets later stapte ze er nog eens naartoe en kon ze zelfs voor een tweede keer zo’n biljet kopen. Als wij verkopen aan minderjarigen, krijgen we een boete, en moeten we 10 procent van onze Loterijverkoop afstaan. Terwijl zij het zelf zomaar doen.”



De Loterij betreurt het voorval maar laat ook weten “dat het meisje er meerderjarig uitzag”. “Ze was ook zwaar geschminkt.

Laatste edit 20-01-2018 19:28

Dus je stelt regels en boetes op maar vind niet dat jij je daar zelf aan moet houden???? goede actie van de verkoper. Hij heeft toch dezelfde klanten met make-up en ouder uiterlijk. Maar owee als hij dan verkoopt.Slecht excuus van de loterij. Hopelijk krijgt de winkelhouder nu die 10% van de de loterij verkoop van de pop-up.