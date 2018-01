Dit is het prachtige moment waarop een Belgische vrouw met Alzheimer haar man herkent dankzij Jacques Brel

Tijdens haar dagelijkse leven herkent de Belgische Haguette haar man David niet meer. Niemand eigenlijk. De vrouw in een Brits bejaardencentrum lijdt

Ik hoop dat als ikzelf onverhoopt in zulke omstandigheden kom te verkeren, dat er dan voor mij ook nog muziek zal zijn. En dan geen platvloerse touringcarmuziek zoals er vaak in instellingen klinkt, maar de muziek waar ik al van kindsbeen van houd, die me ontroert en boeit. Dat hoop ik.

21-01-2018 16:51:50

Ik ben benieuwd of die vrouw er wat aan heeft.

Zal dat liedje dan in haar kop blijven zitten.

Voor die man is het goud waard dat zijn vrouw weer heel even hem herkent.

Want als je vrouw of man dement is dan zul je hem haar liefdevol verzorgen, maar voor de man of vrouw in kwestie ben je gewoon een volslagen vreemde.