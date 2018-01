Malafide gasmonteur vraagt bewoners Maliebaan om kluis

De politie in Utrecht waarschuwt voor een man die zich voordoet als gasmonteur. Hij zou bewoners van de Maliebaan hebben gewaarschuwd voor explosiegevaar en vervolgens hebben gevraagd of er een kluis in de woning aanwezig is.



"Trap hier niet in, bel 112", zo laat de politie op Twitter weten. Het zou gaan om een blanke man van ongeveer 50 jaar oud en 1.75 meter lang. De verdachte heeft asblond haar en droeg een donkere jas en broek.



Getuigen kunnen zich melden bij de politie.

Reacties

19-01-2018 14:06:27 venzje

Oudgediende



WMRindex: 11.201

OTindex: 3.083

Vermoedelijk ontstaat er inderdaad explosiegevaar zodra deze meneer weet dat er een kluis is.

19-01-2018 14:25:40 allone

Stamgast



WMRindex: 31.633

OTindex: 62.320

Maar ik woon niet op de Maliebaan

Da's hier een behoorlijk end vandaan

19-01-2018 16:32:29 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 62.396

OTindex: 28.144

als je zo een doorzichtige truc niet doorziet, dan moet je toch aan jezelf gaan twijfelen

19-01-2018 17:48:38 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 4.798

OTindex: 7.322

@Botte bijl: inderdaad. Meestal krijgen we trouwens van te voren mededeling van de gasleverancier als er iets aan de leiding dient te gebeuren. Daarnaast hoor je ook in de omgeving of er gasexplosief gevaar is of niet.

19-01-2018 17:57:51 allone

Stamgast



WMRindex: 31.633

OTindex: 62.320

@botte_bijl: mwah, oudere mensen zijn vaak te naief.. mijn moeder is in een soortgelijke truc getrapt.. helaas

