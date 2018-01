Deventenaar Thijmen Apswoude slaapt 250 dagen per jaar in het bos

Thijmen (27) heeft een huurhuis in de binnenstad van Deventer, een vrouw en een dochter (2) maar de natuur is zijn thuis. Als het even kan ontvlucht hij de hectiek van alle dag en duikt hij het bos in. Met enkel een mes kan hij zich prima vermaken in de natuur. Dit is wat hij kan en waar hij zich het fijnst voelt. Zijn excentrieke levensstijl zette hij zelfs om tot onderneming. Wat hem een zeer goed inkomen oplevert.We ontmoeten Thijmen in de weilanden van Bathmen. Woeste baard, tatoeages op zijn handen. In Bathmen gebruikt de wildernisschool Living by Nature, waar Thijmen hoofdinstructeur is, een aantal hectare grond. Hij komt aanstappen op zijn wandelschoenen maar we konden hem net zo goed treffen op zijn blote voeten. Zelfs in de winter loopt hij zo het liefste rond. “Ik ben ziek man. Heb een koutje gevat. Vandaar de schoenen.”Living by Nature biedt jong en oud, professionele cursussen en workshops. Van één dag tot een complete jaaropleiding. Als hoofdinstructeur leert Thijmen zijn studenten met oorspronkelijke technieken en natuurlijke materialen (over)leven. Van welke houtsoorten je gebruikt voor een vuurboog, tot hoe je een huid kunt bewerken tot ‘raw hide.’ “Dat buiten zijn, zijn we als moderne mensen een beetje verleerd. Voor mij is het een ander verhaal. Ik kom uit een jagersfamilie en weet niet beter. De natuur is er mij met de paplepel ingegoten. Maar ik geef toe: ik ben er zelf compleet in doorgeslagen.”Toen Thijmen 1,5 jaar oud was ging hij voor het eerst, in de maxi-cosi, mee op jacht. Hij groeide op en zijn vader nam hem regelmatig mee op sleeptouw om de dieren in het wild te observeren en een totaal gevoel van sereniteit in de natuur te vinden. ”Toen ik 6 jaar was gingen mijn ouders uit elkaar. Mijn moeder kreeg een nieuwe man, een natuur rechercheur, en het contact met mijn vader verwaterde. Ik ging me afzetten tegen mijn stiefvader, op mijn 16e vloog ik het huis uit en trok ik de natuur in. De liefde voor de natuur zit in mijn bloed. Ik heb niets anders en ik wil ook niets anders.”Jarenlang snuffelde Thijmen rond tussen bomen en planten voor puur plezier. Niet alleen in Nederland maar ook ver daarbuiten. Hij kan vuur maken als de beste, bouwt schuilplekken, vindt voedsel en herkent bomen en planten, zelfs in de winter, als alles verwelkt is. Hij bezit een dosis kennis waar menig boswachter jaloers op is. En daar moest hij wat mee doen. “Op mijn 18e begon ik met lesgeven en dat heb ik de afgelopen jaren uitgebouwd. Ik heb cursussen ontwikkeld voor allerlei verschillende soorten omgevingen en scenario’s. Ik durf te zeggen dat ik het in alle gebieden op de wereld zou kunnen uithouden. Tenzij ik een been breek, dan wordt het een ander verhaal.”