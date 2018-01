Langste onderwatergrottenstelsel ter wereld ontdekt

Een groep duikers heeft op het Mexicaanse schiereiland Yucatan een 347 kilometer lange onderwatergrot ontdekt. Het grottenstelsel is daarmee zeer waarschijnlijk het langste ter wereld. De vondst werpt, zo verwachten wetenschappers, nieuw licht op de eeuwenoude cultuur van de Maya's die ondergelopen gangen gebruikten voor heilige rituelen.De duikers die de grot ontdekten en op een later moment verder in kaart zullen brengen, werken voor het project Gran Acuifero Maya. Daarin worden de ondergrondse wateren van Yucatan onderzocht en wordt geprobeerd ze voor het nageslacht te behouden. Al eerder werd bij vakantieresort Tulum aan de Mexicaanse kust een 263 kilometer lange grot ontdekt: Sac Antun. Maar nu blijkt dat die onderaardse gangen ergens zijn verbonden met een ander stelsel, Dos Ojos van 84 kilometer lang. ,,Het water in Sac Antun loopt door in dat van Dos Ojos en andersom'', maakten de onderzoekers nu bekend. ,,Samen zijn de met elkaar verbonden grotten het langste stelsel op onze planeet.''Onderwaterarcheoloog Guillermo de Anda, directeur van het projectteam, noemt de vondst 'verbazingwekkend'. ,,Het zal ons helpen de rijke beschaving van de Maya's verder te begrijpen. We hopen een duidelijker beeld te krijgen over hoe de rituelen, de bedevaartsoorden en uiteindelijk de grote pre-Spaanse nederzettingen zijn ontstaan", vertelt hij aan persbureau Reuters.Het schiereiland Yucatan ligt bezaaid met monumentale, bovengrondse overblijfselen van de Maya's. Het was al bekend dat zij voor hun rituelen gebruikmaakten van grotten of kuilen die water bevatten. De Maya's geloofden dat deze 'cenotes' toegangspoorten naar de onderwereld waren. Hun geloof daarin was zó sterk, dat ze complete steden rondom de heilige ingangen van Dos Ojos en Sac Antun uit de grond stampten. De duikers gaan de komende tijd de langste grot ter wereld verder inspecteren. Zo hopen meer te weten te komen over de religie van de Maya's en mogelijk ook kunstschatten te vinden. De afstammelingen van de Maya's wonen nog steeds in Mexico, maar veel van de beschaving, zoals informatie over rituelen, ging in de loop der eeuwen verloren.