Hond doodgeschoten tijdens wandeling in bos

Een wandeling in het Hoogbos in de Voerstreek, vlak over de grens bij Mheer, is voor Margriet Rennenberg uitgelopen op een drama. Volgens de vrouw is haar hond vrijdagmiddag doodgeschoten.



"Ik hoorde een schot, daarna gejank en vervolgens nog een schot", zegt de geboren Maastrichtse, die inmiddels in de Belgische grensplaats Voeren woont.



De vrouw was vrijdagmiddag op pad met haar twee honden. Een hond hield ze netjes aangelijnd. Haar andere trouwe viervoeter, een Duitse herder genaamd Moos, mocht loslopen. "Ze liep een stukje vooruit. Dat deed ze wel vaker", zegt Rennenberg. Opeens hoorde de vrouw twee schoten en gejank.



Rennenberg schrok zich wezenloos. "Ik heb toen op mijn vingers gefloten. Daar luistert Moos altijd goed naar", zegt ze. Maar dit keer kwam haar hond niet terug. "Even later hoorde ik een auto wegrijden."



De Maastrichtse heeft vrijdag en zaterdag urenlang naar haar hond gezocht, maar ze kon Moos nergens meer vinden. "Ik vrees dat mijn hond is doodgeschoten en dat iemand haar heeft meegenomen", zegt Rennenberg. "Dit is écht afschuwelijk. Ik denk overigens niet dat de schutter mijn hond voor een ree heeft aangezien. Een tijdje terug heb ik al eens een woordenwisseling met een jager gehad. Dit omdat ik tijdens het jachtseizoen door het gebied wandelde. Toen werd ik uitgescholden."



Rennenberg heeft inmiddels de politie ingeseind. "Ja, ik weet ook wel dat ik mijn hond eigenlijk aangelijnd moest houden. Maar dat wil niet zeggen dat je dan zo maar een hond mag doodschieten", zegt ze. "Ik hoop dan ook dat andere wandelaars extra alert zijn. Niet dat ik denk dat mijn hond nog ergens opduikt, maar vooral voor hun eigen hond. Ik moet er niet aan denken dat er nog een hond wordt doodgeschoten."



Reacties

18-01-2018 17:55:57 Mamsie









Zij weet dus niet wát er gebeurd is maar neemt aan dat haar hond doodgeschoten is.

Ja, een aanlijnplicht is er niet voor niets. Voor de veiligheid van wandelaars, honden en de in het bos levende dieren.



Een afschuwelijke gebeurtenis die voorkomen had kunnen worden.

18-01-2018 18:41:45 stora









@Mamsie , die hond jankte en het vreemde is dat die hond weg is.

18-01-2018 18:50:43 Mamsie









@stora : Kan ook angstig geworden zijn van de knallen en in paniek weggerend....

18-01-2018 18:54:45 stora











De tijd zal het leren of die wordt gevonden. @Mamsie , kanDe tijd zal het leren of die wordt gevonden.

18-01-2018 18:58:28 stora









@Mamsie , als ik met een hond minder thuis zou komen dan zou ik teruggestuurd worden om de hond te gaan zoeken. En terecht

18-01-2018 19:57:57 SamuiAxe













Deze vrouw liet haar hond zo ver van haar weglopen dat ze 'm niet eens kon vinden en de 'dader' weg kon komen.



Als hondenliefhebber vind ik dit heel erg, maar ik geef in deze de vrouw de schuld, niet de hond, dat beest weet niet beter.



Zij had hem moeten beschermen door hem in zicht en onder commando te houden Zo ik eerder schreef zijn mijn honden nooit aangelijnd. Maar! Ze zijn nooit buiten zonder toezicht! Mijn honden zijn ALTIJD in mijn zicht, altijd...Deze vrouw liet haar hond zo ver van haar weglopen dat ze 'm niet eens kon vinden en de 'dader' weg kon komen.Als hondenliefhebber vind ik dit heel erg, maar ik geef in deze de vrouw de schuld, niet de hond, dat beest weet niet beter.Zij had hem moeten beschermen door hem in zicht en onder commando te houden

18-01-2018 20:07:33 allone









@SamuiAxe : okay.. maar wie verwacht zoiets? Waarschijnlijk heeft ze haar hond daar al duizenden keren uitgelaten.

18-01-2018 20:11:30 Mamsie









@allone : Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.



Dan is ze al duizenden keren in overtreding geweest. Dan is ze al duizenden keren in overtreding geweest.

