Overvaller restaurant Van Woustraat vraagt een tasje voor de buit

Er zijn beelden vrijgegeven van een gewelddadige overval op een restaurant aan de Van Woustraat. De zaak wordt eind november vlak voor sluitingstijd opgeschrikt door een man met een steekwapen.



Dat gebeurde op 25 november, het personeel dan net bezig met het schoonmaken van het restaurant. Als de laatste gasten het pand verlaten, komt er opeens een man binnengestormd. De overvaller grijpt een medewerker in zijn kraag en duwt hem tegen de kassa. De dader eist, terwijl hij een winkelmedewerker bedreigt met een steekwapen, geld uit de kassa.



'Het moet een hele nare ervaring zijn geweest voor de medewerker die wordt bedreigd met het steekwapen, de overvaller was erg onvoorspelbaar', zegt politiewoordvoerder Esther Izaks in AT5's Bureau 020.



Ondertussen probeert een andere medewerker de lade van de kassa open te krijgen. Dat duurt de overvaller allemaal te lang en hij wordt nog agressiever. Medewerkers in de keuken krijgen meerdere kopjes naar hun hoofd geslingerd. Als de kassa eenmaal open is, wordt de lade aan de gewapende overvaller gegeven.



Heeft u er een tasje bij?

De man neemt er geen genoegen mee dat hij zelf de lade moet legen. Hij eist een tasje om zijn buit in te kunnen stoppen. Een medewerker moet het tasje aan de overvaller overhandigen.



De dader is dan overigens nog niet tevreden; hij denkt dat de medewerker met de inhoud heeft gesjoemeld. Als de man ervan overtuigd is dat de gehele inhoud van de kassa erin zit, grist hij de tas uit zijn handen en neemt de benen.



Mensen die de dader denken te herkennen, kunnen contact opnemen met de politie via 0800-6070.

18-01-2018 15:00:17 BatFish











Hij wilde vast ook geen 5 cent betalen voor dat tasje, de schoft!

18-01-2018 15:12:21 allone









Quote:

Mensen die de dader denken te herkennen, kunnen contact opnemen met de politie Ja: ik heb iemand met een tasje gezien Ja: ik heb iemand met een tasje gezien

18-01-2018 15:55:13 omabep









Even gezocht waar dat restaurant gesitueerd is, dat is dus Amsterdam. Waarom moet de hele wereld dit weten, want het staat er niet bij vermeld en dan heb je nog geluk dat er niet nog een restaurant is met die naam in bv Roosendaal of zo, andere onzinnige dingen krijgen wel een vermelding en dit moet je raden!



En ja, ook ik zie steeds mensen met een tasje lopen, hopelijk zijn dit niet de daders.

18-01-2018 16:15:40 stora











Het artikel komt van AT5, de regoinale zender van Amsterdam>

En het mooie van wmr is, er is altijd iemand die het wel weet of denkt te weten

Maar ik hoop dat die gast gauw gepakt wordt en een hele tijd de bak in moet.

Dat soort mensen moeten echt verwijderd worden uit de samenleving.

@omabep , de van Woustraat is een hele bekende straat in Amsterdam.Het artikel komt van AT5, de regoinale zender van Amsterdam>En het mooie van wmr is, er is altijd iemand die het wel weet of denkt te wetenMaar ik hoop dat die gast gauw gepakt wordt en een hele tijd de bak in moet.Dat soort mensen moeten echt verwijderd worden uit de samenleving.

18-01-2018 16:17:49 Emmo













: Da's nou niet eerlijk. Iedereen kent toch de van Woustraat? Alles wat buiten Amsterdam valt, dat bestaat eenvoudigweg niet. @allone : Annie, hou jij me tassie effe vast, want die gozer, wil effe rove. @omabep : Da's nou niet eerlijk. Iedereen kent toch de van Woustraat? Alles wat buiten Amsterdam valt, dat bestaat eenvoudigweg niet.

18-01-2018 16:23:48 stora









In de van Woustraat was vroeger een snackbar en die was altijd s'nachts open.

En er stond een groot bord buiten met de tekst: Ssst, denk om onze buren.

Want reken maar dat dronken gasten na het stappen herrie maken.

