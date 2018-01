13 door ouders verwaarloosde kinderen gered

De politie in Californië heeft dertien kinderen in de leeftijd van 2 tot 29 jaar gered uit een huis. Ze werden daar door hun ouders vastgehouden. Een deel van de kinderen lag vastgeketend aan hun bed.De ouders worden beschuldigd van 'marteling'. De politie kwam ze op het spoor toen één van de kinderen, een meisje van 17, wist te ontsnappen.Zij waarschuwde de politie via een gevonden mobieltje. Daarop konden haar broers en zussen gered worden. De ouders van de kinderen, een 57-jarige man en een 49-jarige vrouw, zijn gearresteerd."Agenten troffen twaalf kinderen aan in het huis, maar moesten constateren dat zeven van hen eigenlijk volwassenen waren", liet de politie weten. De politie had eerst niet door dat het om volwassenen ging, omdat ze zo zwaar ondervoed waren.Zes van de dertien zijn minderjarig. De rest is ouder dan 18 jaar. De politie dacht aanvankelijk dat het ontsnapte meisje 'een jaar of 10' was, terwijl ze in werkelijkheid 17 jaar oud is.Eén van de buren, waarmee persbureau Reuters sprak, zegt dat het huis recent gebouwd was. Hij zei dat hem niets geks was opgevallen aan zijn buren.