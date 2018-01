Thermometer kapot door extreme kou

In het Russische dorp Ojmjakon - het koudste dorp ter wereld - zijn ze wel wat gewend, maar de kou is daar nu zo extreem dat zelfs een thermometer die er speciaal voor toeristen was geplaatst het begeven heeft.De laagste temperatuur ooit gemeten in Ojmjakon is -67,7 graden Celsius. Dat record stamt uit 1933. Maar de afgelopen dagen kwam de temperatuur daar heel dichtbij.De plaatselijke thermometer, een toeristische trekpleister in het dorp, gaf volgens de krant Siberian Times -62 graden Celsius aan, en vroor toen kapot. Inwoners die een betere thermometer blijken te hebben, zeggen dat het -67 graden Celsius was.