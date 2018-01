Megadiamant gevonden in Lesotho

In het zuidelijk Afrikaanse land Lesotho is een van de grootste diamanten ooit gevonden. De 910-karaatsedelsteen lag in een mijn bij de stad Maseru, waar al eerder een diamant met een zwaarte van 603 karaat werd gevonden.Volgens het mijnbouwbedrijf Gem Diamonds is de nieuwe steen de op vier na grootste ongeslepen diamant die verkoopbaar is als juweel. De grootste ooit blijft de Cullinan-diamant van 3106 karaat die in 1905 bij Pretoria werd ontdekt.De waarde van de nu gevonden steen is nog niet bekend. De prijs is afhankelijk van de kwaliteit die overblijft na bewerking. Verwacht wordt dat de diamant tientallen miljoenen euro's oplevert.Vorige week kwam Gem Diamonds ook al met het nieuws naar buiten dat het edelstenen van 117 en 110 karaat in de mijn in Lesotho had gevonden. De vondsten zijn een opsteker voor het bedrijf, dat in financiële moeilijkheden kwam toen de prijzen voor zijn juwelen kelderden en het gedwongen werd om een nieuwe mijn in Botswana te sluiten.De aandelen van Gem Diamonds, dat in Londen is gevestigd, zijn op de beurs meteen na opening met 14 procent omhooggeschoten.