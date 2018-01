Bizar ongeluk: auto rijdt bovenverdieping van huis binnen

Het lijkt haast onmogelijk, maar het is toch echt gebeurd. In CaliforniŽ boorde een auto zich in de bovenverdieping van een tandartspraktijk. De wagen werd gekatapulteerd vanaf een vluchtheuvel. De inzittenden kwamen met de schrik vrij.Het ongeluk gebeurde zondagochtend heel vroeg. De auto raakte een vluchtheuvel en schoot daarna op de een of andere manier de lucht in. Door een bizar toeval vloog de auto de eerste verdieping van het gebouw binnen en bleef daar hangen.Een van de passagiers liep lichte verwondingen op door een klein brandje dat ontstond. De andere inzittende kon door de brandweer worden bevrijd. De auto, die op drie meter hoogte hing, werd daarna uit het pand getakeld.De politie onderzoekt nog of de chauffeur onder invloed was.