17-01-2018 09:26:51

Laatste edit 17-01-2018 09:36

Idd leuk autootje, en indrukwekkend met zijn 8 wielen. (+ met passende muziek er bij) Wat is de stuwende kracht als die auto in het water is; nog steeds de ronddraaiende wielen? Lijkt me bij sterke stroming toch nauwelijks voldoende?!Hmm, er schijnen nogal veel verschillen te zijn: van een boot met wielen tot een waterdichte auto.... en het voertuig op dit oude polygoonjournaal klik hier is weer van een heel andere orde