Brievenbusactie leidt tot droomwoning

In deze tijd van krapte op de huizenmarkt moet je creatief zijn om je droomwoning te vinden. Met die gedachte benaderden Kai en Niké rechtstreeks huizenbezitters in Oldenzaal met de vraag of ze hun woning wilden verkopen. De opmerkelijke actie heeft succes gehad. Het Nijverdalse stel is inmiddels de gelukkige eigenaar van een woning nabij het centrum van Oldenzaal.“Ongelofelijk dat het is gelukt”, zeggen Niké en Kai. Gedurende een half jaar speurden ze tevergeefs naar een ‘karakteristieke woning’ in Oldenzaal. Ze bezichtigden vele huizen en deden diverse biedingen, maar steeds gingen anderen met hun droomhuis aan de haal.Uiteindelijk besloten ze briefjes in brievenbussen te droppen met de vraag of de huidige bewoners interesse hebben hun huis te verkopen. Dat deden ze bij 21 huizen verspreid over de stad.“Ook met het idee dat als de eigenaren van deze woningen geen belangstelling zouden hebben ze onze actie zouden delen met buren”, aldus Niké en Kai. Op die manier kwamen ze in contact met de eigenaren van een woning die van hun huis af wilden. “Ze gaven ons de kans als eerste een bod te doen. Vervolgens waren we er snel uit.”