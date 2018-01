EU erkent Nederlands suikerstroop

Suikerstroop, een belangrijke ingrediënt van typisch Nederlandse producten als de Groningse kruidkoek of het Limburgse zoervleisj, gaat voortaan met een Europese erkenning door het leven. Brussel voegde het zoete goedje toe aan één van zijn drie speciale kwaliteitsregisters.Door de toekenning van het beschermde traditionele specialiteiten-waarmerk weten consumenten dat het gaat om een kwaliteitsproduct en dat het voortkomt uit een traditionele bereidingswijze.De Commissie gebruikt haar waarmerken om kwalitatief hoogstaande streek- of landgebonden Europese producten te promoten. Daarvan zijn er al honderden. Volgens de Commissie zelf is de jongste aanwinst uit Nederland eigenlijk een restproduct, want suikerstroop is het goedje dat overblijft bij de productie van bieten- of rietsuiker.Het smaakt zoet, dankzij zijn nog steeds zeer hoge suikergehalte (zeker 70 procent), maar ook ietwat zoutig door de mineralen en andere bestanddelen uit de bieten of suikerriet.