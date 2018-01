Trucker vertrouwt navigatie en niet zijn eigen ogen

Een vrachtwagenchauffeur heeft in de Duitse plaats Schorndorf een ravage aangericht door een steeds nauwere straat in te rijden omdat zijn navigatie zei dat het kon. De 29-jarige Pool geloofde heilig dat de weg breed genoeg was. Hij sloeg alle waarschuwingen in de wind, ook die van schreeuwende omstanders, naar eigen zeggen omdat hij geen Duits verstond.De man reed met verouderde navigatie. Er was inmiddels een rondweg gemaakt voor groot verkeer en de straat waar hij reed was versmald en alleen nog bedoeld voor bestemmingsverkeer. Er stonden al ver van tevoren verkeersborden om duidelijk te maken dat de situatie was gewijzigd, maar die negeerde hij consequent. Pas toen zijn oplegger muurvast kwam te zitten, gaf hij het op.Bij een poging te keren, beschadigde hij de stoepen en kantelde zijn oplegger bijna. Een bergingsbedrijf moest met diverse voertuigen uitrukken om de truck los te krijgen. Daarna zijn wegwerkers twee dagen bezig geweest de schade op straat op te ruimen.