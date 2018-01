Turks vliegtuig glijdt van landingsbaan bijna de Zwarte Zee in

Een Turks vliegtuig is bij de landing in Trabzon van de landingsbaan geraakt en bijna de Zwarte Zee ingeschoven. Het toestel bleef steken in de modder van een helling bij de landingsbaan. De Turkse autoriteiten melden dat alle 162 passagiers en bemanningsleden veilig van boord zijn gehaald en dat niemand gewond is geraakt.Het toestel is een Boeing 737-800 van de Turkse maatschappij Pegasus. Het was zaterdagavond laat vertrokken uit Ankara om in de nacht aan te komen in Trabzon in het oosten van Turkije.Het vliegveld is na het incident uren gesloten geweest. Na een inspectie van de landingsbaan konden er weer vliegtuigen vertrekken en landen. Een onderzoek is ingesteld naar de vraag hoe het toestel van de landingsbaan kon raken.