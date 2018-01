Wethouder vindt zijn foto op datingsite

D66-wethouder Marcel Steeman uit Castricum keek zaterdag vreemd op toen hij zijn eigen foto tegenkwam op datingsite Relatieplanet. Dat, terwijl hij in werkelijkheid allang een relatie heeft.Steeman deelde een screenshot van het nepprofiel via Twitter. Hij ontdekte dat zijn foto was misbruikt na een tip van iemand anders. ,,In de inbox: iemand gebruikt mijn foto op @Relatieplanet'', schrijft Steeman vol verbazing. ,,Aan de ene kant een beetje boos, aan de andere kant ook wel een soort compliment. Ik ben allang blij dat ik iemand aan de haak heb geslagen met dit hoofd.''De foto is geplaatst bij een profiel onder de naam freeekje (35), afkomstig uit het Belgische Maasmechelen. In de profieltekst blijkt uit niets dat het om de wethouder zou gaan. ,,Ik ben Freekje. Mijn vrije tijd besteed ik graag aan skiŽn en tennis. Mijn positieve kanten zijn dat ik altijd vrolijk ben. Ik ben op zoek naar sportieve dames met stoer kort kapsel.''Relatieplanet heeft inmiddels laten weten het profiel verwijderd te hebben. Op Twitter schrijft het bedrijf: ,,Beste Marcel, dat is natuurlijk niet de bedoeling! We hebben het profiel doorgegeven aan onze klantenservice. Dank je wel voor het doorgeven.''Wie het nepprofiel heeft aangemaakt, is niet bekend. Ook is onduidelijk of er mensen gereageerd hebben op het profiel.