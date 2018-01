Vluchtende spookrijdende inbrekers botsen tegen politiewagen

Twee agenten zijn zaterdagochtend lichtgewond geraakt nadat spookrijdende verdachten van een inbraak frontaal in botsing kwamen met een politiewagen. De verdachten reden tegen het verkeer in op de A1 bij Deventer toen ze op de politiewagen klapten. Het duo is behoorlijk gewond naar het ziekenhuis gebracht, de agenten hadden alleen nekklachten.



De politie ging zaterdagochtend vroeg af op een melding van een inbraak in een supermarkt in Delden. De twee verdachten hadden het volgens de politie waarschijnlijk voorzien op de sigaretten, maar werden gehinderd door een rooksysteem. Dit systeem verspreidt rook tijdens een inbraak, waardoor de overvallers niets meer zien.



De mannen gingen er in de auto vandoor toen agenten ze probeerden aan te houden. Daarna volgde een achtervolging van een uur door de regio Gelderland. Met acht politievoertuigen werd geprobeerd de verdachten aan te houden. Toen de mannen in de verkeerde richting de A1 opreden kwamen ze in botsing met een politieauto.



