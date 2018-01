Bijbelse namen favoriet

Achter het nieuws over de populairste babynamen van 2017 - Noah en Emma staan met stip op één - gaat een zo mogelijk nóg interessanter verhaal schuil: Bijbelse namen zijn favoriet.



Noah, Sem, Levi, Sara, Adam, Eva, Daan (Daniël). De namen zijn al tweeduizend jaar oud, maar ze hebben opnieuw een plekje in de top twintig van meest populaire babynamen veroverd, zo bleek eerder vandaag uit de jaarlijkse namenlijst van de Sociale Verzekeringsbank.



Vooral oudtestamentische namen zijn favoriet. Maar toch hebben veel ouders géén verwijzing willen maken naar de bijbel, denkt naamdeskundige Gerrit Bloothooft van de Universiteit Utrecht. ,,Het zijn vermoedelijk hoogopgeleide ouders die kiezen voor een Nederlandse naam met een geschiedenis, die past bij onze cultuur.” De namen worden in een verkort jasje weer populair, als Bram in plaats van Abraham.



Reacties

15-01-2018 10:22:33 botte bijl

Oudgediende



veel mensen die nu een naam voor hun kind moeten kiezen, komen uit families waar de (groot)ouders het kerklidmaatschap hebben opgezegd. die zijn helemaal niet opgevoed met Bijbel en religie. of die weten dat dit Bijbelse namen zijn

15-01-2018 10:52:02 mithe

Senior lid

@botte_bijl: en je hoeft niet gelovig te zijn om sommige namen mooi/leuk te vinden

15-01-2018 11:07:57 allone

Stamgast



@botte_bijl: best mogelijk dat ze het niet weten..

iig zal het ze waarschijnlijk niet kunnen schelen, of die namen al dan niet in de bijbel voorkomen. Namen uit Europa komen nu eenmaal vaak uit de bijbel. Of van de Kelten. Of van de Grieken of Romeinen. Of zoiets.



Laatste edit 15-01-2018 11:09

15-01-2018 11:16:44 Jura6

Erelid



In mijn schooltijd had je al veel van die namen; David, Benjamin... het is iets uit alle tijden.



Zo zijn vele van die Bijbelse namen ook weer overgenomen uit het Jodendom. @allone : Zo denk ik er ook over. Is een nalatenschap uit vervlogen tijden.In mijn schooltijd had je al veel van die namen; David, Benjamin... het is iets uit alle tijden.Zo zijn vele van die Bijbelse namen ook weer overgenomen uit het Jodendom.

15-01-2018 11:31:42 SamuiAxe

Erelid



@Jura6 : Zal wel toeval zijn maar de twee namen die jij noemde zijn inderdaad Joods

15-01-2018 11:40:59 Jura6

Erelid



Ik vind Sem en Levi ook behoorlijk Joods klinken...

15-01-2018 12:46:48 stora

Stamgast



Toen wij een naam voor een kind zochten was de voornaam niet moeilijk.

Maar toen hebben we dagen lopen bladeren in een telefoonboek om een leuke achternaam te vinden Gelukkig noemt niemand zijn kind storaToen wij een naam voor een kind zochten was de voornaam niet moeilijk.Maar toen hebben we dagen lopen bladeren in een telefoonboek om een leuke achternaam te vinden

15-01-2018 13:32:03 De Paus

Oudgediende



Kijk, daar ben ik als Paus zijnde nou heel blij mee.

Hier nog een paar mooie namen: Benedictus, Franciscus, Pius, Pilatus. @ Quote: Bijbelse namen favorietKijk, daar ben ik als Pauszijnde nou heel blij mee.Hier nog een paar mooie namen: Benedictus, Franciscus, Pius, Pilatus.

