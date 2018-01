Verbod op loslopende katten

In navolging van het Tilburgse raadslid Hans Smolders roept ook de SGP in Kapelle op tot het aanpakken van overlast van katten. Die horen op eigen terrein of aan de lijn, vindt lijsttrekker Marco Kleppe. ,,Het is niet normaal om dieren los te laten lopen.”



Het is een opmerkelijk punt in het verkiezingsprogramma van de SGP in Kapelle. De partij wil verbieden dat katteneigenaren nog langer hun huisdieren onbeperkt op straat laten rondlopen. Lijsttrekker Marco Kleppe bindt de kat de bel aan. Of liever nog: een tuigje.



14-01-2018 18:22:39 Noepetote

Maar mij lijkt het persoonlijk geen goed idee om katten hun leven lang in een huiskamer o.i.d. op te sluiten.

Ik bedoel: elk dier moet toch de kans krijgen om zich natuurlijk te gedragen? Dat kan niet als-ie nooit naar buiten mag! En een kat aan een tuigje, daar heb ik eerlijk gezegd ook vraagtekens over. Ik vind het zo onnatuurlijk, eigenlijk meer iets voor een hond. Of de kat moet het vanaf heel jonge leeftijd gewend zijn...

Nee,ik snap dat heel veel mensen vinden dat katten voor overlast kunnen zorgen. Maar om dan zo'n maatregel in te voeren, dat lijkt me géén goed idee. Ik weet dat heel veel mensen het misschien irritant vinden wat ik zeg.Maar mij lijkt het persoonlijk geen goed idee om katten hun leven lang in een huiskamer o.i.d. op te sluiten.Ik bedoel: elk dier moet toch de kans krijgen om zich natuurlijk te gedragen? Dat kan niet als-ie nooit naar buiten mag! En een kat aan een tuigje, daar heb ik eerlijk gezegd ook vraagtekens over. Ik vind het zo onnatuurlijk, eigenlijk meer iets voor een hond. Of de kat moet het vanaf heel jonge leeftijd gewend zijn...Nee,ik snap dat heel veel mensen vinden dat katten voor overlast kunnen zorgen. Maar om dan zo'n maatregel in te voeren, dat lijkt me géén goed idee.

14-01-2018 18:44:03 Mamsie

Het is niet normaal om dieren los te laten lopen.”



Sommige raadsleden moesten eigenlijk ook opgesloten worden. Deze heeft kennelijk nog nooit een kat van dichtbij meegemaakt. Sommige raadsleden moesten eigenlijk ook opgesloten worden. Deze heeft kennelijk nog nooit een kat van dichtbij meegemaakt.

14-01-2018 18:44:29 stora

Maar als iemand last heeft van katten die schijten in je tuin, dan moet je zelf een kat nemen.

Katten schijten namelijk altijd bij de buren en dulden vaak ook geen indringers op hun territorium.

Maar het is weer zo'n politicus die maar wat onzin noemt zodat zijn naam in de media verschijnt.

Waarschijnlijk zal dit zijn enige grote mediaoptreden zijn als politicus. @Noepetote , sommige katten zijn echte binnenkatten.Maar als iemand last heeft van katten die schijten in je tuin, dan moet je zelf een kat nemen.Katten schijten namelijk altijd bij de buren en dulden vaak ook geen indringers op hun territorium.Maar het is weer zo'n politicus die maar wat onzin noemt zodat zijn naam in de media verschijnt.Waarschijnlijk zal dit zijn enige grote mediaoptreden zijn als politicus.

