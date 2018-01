Vrouwen betrapt op stelen knuffels

Twee vrouwen van 27 en 30 jaar zijn afgelopen week op heterdaad betrapt tijdens het stelen van VitaMini's in supermarkt Lidl in Helmond.Het tweetal werd rond 14.30 uur betrapt toen ze de labels van de VitaMini's verwijderden en ze de knuffels in hun jaszakken staken. Het duo werd aangehouden door het winkelpersoneel en even later overgedragen aan de politie. De vrouwen kregen boetes van 180 en 300 euro, plus een winkelverbod.Bij de supermarkt kan sinds begin januari worden gespaard voor de knuffels.