Michelinster voor straattentje in Bangkok

Ze stond tientallen jaren relatief rustig achter haar vlammende wokken in een volgens de lokale bevolking 'veel te duur' straattentje in Bangkok, maar nu is alles anders. Een Michelinster bracht de 72-jarige 'koningin van de kreeftomelet' Supinya Jansuta wereldwijde roem en lange wachtrijen. Blij is ze er bepaald niet mee.Een Michelinster voor een straattentje is buitengewoon zeldzaam. Wereldwijd kregen tot nu toe slechts drie streetfoodkoks de prestigieuze vermelding. De immer met een skibril getooide kok Supinya Jansuta is volgens de Michelingids met haar restaurant Raan Jay Fai dan ook een ware legende.De excentrieke kok is gespecialiseerd in verse vis en schaaldieren, bereidt in vlammende wokken op brandende kooltjes. Dat is ook de reden waarom ze de enorme bril op haar hoofd heeft. Die moet haar beschermen tegen de kokend hete olie, die regelmatig opspat.Culinair recensenten buitelen over elkaar heen met superlatieven om haar gerechten te omschrijven. Meer dan eens 'knallen gerechten bijkans uit elkaar van smaak' in de kookrecensies. Vooral de verse kreeftomelet is volgens kenners een feestje voor de tong.Jansuta zelf heeft de slingers echter bepaald niet opgehangen. Waar ze vlak na de uitreiking van de ster in december al aangaf dat het wel 'erg lang heeft geduurd' voor ze de prijs kreeg, baalt ze nu. ,,Ik zou willen dat ik de prijs terug kan geven. Veel mensen komen om te kijken en mij te fotograferen en niet automatisch om te eten'', verzucht ze tegenover de site eater.com.Desondanks loopt de wachttijd voor een maaltijd tegenwoordig na openingstijd al snel op tot twee uur.