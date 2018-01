Dierentuin doodt negen leeuwtjes

De Zweedse dierentuin Boras Djurpark heeft vandaag verklaard waarom het de afgelopen jaren negen gezonde leeuwtjes heeft gedood. De amper twee jaar oude dieren konden volgens het park nergens anders naartoe.



De dierentuin kwam met een officiŽle verklaring, omdat een eerder interview met directeur Bo Kjellson tot commotie leidde. De dierentuin zegt de uiteenlopende meningen over deze kwestie de respecteren, maar geeft aan dat het noodzakelijk was om de dieren te doden. ,,Binnen de troep was agressie en werd het welzijn van de dieren aangetast."



,,Om de dierenpopulatie onder controle te houden verplaatsen we dieren, zorgen we voor anticonceptie en voeren we soms euthanasie uit. Onze dieren moeten vrij zijn om in hun natuurlijke behoeftes te voorzien, zoals voortplanting en het zorgen voor hun kleintjes. Euthanasie is onze laatste optie, wanneer alle andere mogelijkheden uitgesloten zijn. Daarbij volgen we netjes alle normen die aan dierentuinen binnen Europa worden opgelegd."



,,In Europa zitten veel Afrikaanse leeuwen in de dierentuinen en helaas waren er geen parken die plek voor de leeuwtjes hadden", schrijft Boras Zoo in de verklaring. ,,We volgen een fokprogramma om de dierenpopulaties binnen het park op peil te houden en het doden van zo'n dertig gezonde dieren per jaar is hier een onderdeel van. De gedode hoefdieren, vogels en konijnen vormen een belangrijk deel van het carnivorendieet van andere dieren binnen het park."



Bo Kjellson verklaarde woensdag tegen de Zweedse zender SVT: ,,We hebben eerst geprobeerd om de dieren te verkopen of een ander huis te geven, maar op dat moment waren er helaas geen andere dierentuinen die interesse hadden."



,,Toen de agressie binnen de troep te groot werd, moesten we besluiten enkele dieren te doden. Het is geen geheim en we proberen ook niet te verhullen dat we op deze manier werken", aldus Kjellson in het interview. Volgens Kjellson is het overschot aan leeuwtjes het resultaat van een geslaagd fokprogramma.



Marc Damen, voormalig directeur van Diergaarde Blijdorp, pleitte in 2016 voor meer openheid over euthanasie binnen dierentuinen. In dat jaar moest een jong bizonstiertje in Blijdorp worden afgemaakt, omdat hij boventallig was. Met z'n twee jaar begon hij opstandig te doen tegen zijn vader en gedonderjaag in de kudde dreigde.



,,Dat gedrag kan tot heel veel stress leiden in zo'n groep. Er kunnen vechtpartijen ontstaan, verwondingen. Ze kunnen elkaar zelfs doden met die horentjes. Dat wil je voorkomen. En omdat we het dier niet kwijt konden bij een andere, goede dierentuin, moesten we besluiten om hem af te maken", vertelde Damen toen.



In 2014 ontstond ook ophef over het doden van een gezond dierentuindier. Giraf Marius werd in een dierentuin in Kopenhagen gedood, omdat hij de verkeerde genen had. Volgens de dierentuin zou inteelt dreigen als het dier zou blijven leven. De netgiraf, die zijn soortnaam ontleedt aan de netachtige structuur op de huid, kon niet elders worden geplaatst. Beelden van het doden van het dier waren op journaals te zien. Ook werd getoond hoe het dier in stukken werd gesneden. Kijkers reageerden geschokt op de beelden.



Reacties

14-01-2018 15:30:31 Emmo









Quote:

Kijkers reageerden geschokt op de beelden. Het is hier al eens voorbij gekomen, maar het schokt mij dat mensen hiervan geschokt raken.

Doden en gedood worden is onderdeel van het leven. en waar dieren voldoende goed in hun vel zitten om voor nageslacht te zorgen, zal er al gauw het één en ander aan overschot ontstaan.

Vanwege natuurlijke sterfte is het reproductieniveau altijd hoger dan uitsluitend nodig voor vervanging. Het is hier al eens voorbij gekomen, maar het schokt mij dat mensen hiervan geschokt raken.Doden en gedood worden is onderdeel van het leven. en waar dieren voldoende goed in hun vel zitten om voor nageslacht te zorgen, zal er al gauw het één en ander aan overschot ontstaan.Vanwege natuurlijke sterfte is het reproductieniveau altijd hoger dan uitsluitend nodig voor vervanging.

14-01-2018 16:22:39 Mamsie









Het lijkt mij onvermijdelijk dat dit gebeurt.

Er zullen gewoon geen alternatieven zijn voor die diertjes.

En ze terugbrengen naar de natuur, dat lijkt me ook een onmogelijke gedachte.

Maar eeuwig jammer is het wel.

14-01-2018 17:19:07 Mamatini









Vervelende dingen moeten soms gebeuren, klopt, maar eerst een overschot fokken om vervolgens een hele troep jonge welpen af te maken is geen excuus voor

14-01-2018 17:27:00 stora











Maar je verwacht dat niet bij een dierentuin.

Die jonge diertjes worden met veel tamtam geshowd aan het publiek zodat het goed geld in het laatje brengt, want er komen meer bezoekers kijken.

En als de bezoekers aantallen weer dalen dan worden die beesten opgeofferd.

Om weer nieuw jong spul te krijgen zodat volgend jaar hetzelfde kunstje weer kan worden opgevoerd.

En bij een dierentuin verwacht je dat die juist goed voor hun dieren zorgen.

@Mamatini , dat verwacht je bij een kippen en varkensboer. Die fokken voor de slacht.Maar je verwacht dat niet bij een dierentuin.Die jonge diertjes worden met veel tamtam geshowd aan het publiek zodat het goed geld in het laatje brengt, want er komen meer bezoekers kijken.En als de bezoekers aantallen weer dalen dan worden die beesten opgeofferd.Om weer nieuw jong spul te krijgen zodat volgend jaar hetzelfde kunstje weer kan worden opgevoerd.En bij een dierentuin verwacht je dat die juist goed voor hun dieren zorgen.

14-01-2018 17:49:46 Mamatini









Wat ik zeg, geen excuus voor...

14-01-2018 18:51:57 Mamsie









Quote:

Onze dieren moeten vrij zijn om in hun natuurlijke behoeftes te voorzien, zoals voortplanting en het zorgen voor hun kleintjes.



: Daar is ook wat voor te zeggen, dat zal het welzijn van de groep ten goede komen.

Konsequentie hiervan is dan inderdaad een geboortenoverschot. Hoe dan ook, het zal zéker geen gemakkelijke beslissing zijn voor de dierentuin @Mamatini : Daar is ook wat voor te zeggen, dat zal het welzijn van de groep ten goede komen.Konsequentie hiervan is dan inderdaad een geboortenoverschot. Hoe dan ook, het zal zéker geen gemakkelijke beslissing zijn voor de dierentuin

