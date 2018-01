Aanleg weg moeilijk door elfen

Hoe ga je om met een kerk vol elfjes die verplaatst moet worden? Voor dat probleem stonden ze in IJsland. Er moet namelijk een nieuwe weg komen in het plaatsje Alftanes, vlak bij de hoofdstad Reykjavik.



Juist op die plek lag een grote rots, waarin elfjes zouden wonen.



In het verleden heeft de aanleg van nieuwe wegen al meermaals vertragingen opgelopen. Toen werd het uiteindelijk meestal opgelost met deze standaardformulering: "De kwestie is opgelost door het uitstel van de constructie, waardoor de elfen wellicht konden verhuizen". Er is ook minstens een weg bekend die plots versmalt, om vanaf daar de elfenpopulatie te ontzien.



Ragnhildur Jónsdóttir is woordvoerder van de elfen. Ze is ter plekke om erop toe te zien dat de verplaatsing van de elfenkerk goed verloopt.



“Toen de elfen zich realiseerden dat deze weg gelegd zou worden vroegen ze om deze specifieke plaats te sparen,” aldus Jónsdóttir. “De wegbeheerder ging akkoord met het versmallen van deze weg. Om de kerk te sparen hebben ze hem naast de lava gezet.”



De plannen voor de nieuwe strook asfalt werden in december 2013 door het IJslandse Hooggerechtshof een halt toegeroepen, toen bleek dat de weg zeer waarschijnlijk de natuurlijke woonplaats van de elfjes zou verwoesten. Uiteindelijk werd besloten de weg smaller te maken en de elfenkerk te verplaatsen.



Elfen en trollen hebben een grote invloed op de IJslandse cultuur. Ruim 62 procent van de inwoners van het land zegt dat er op zijn minst een kans is dat elfen bestaan. Sommigen geloven dat elfjes de verborgen mensen zijn die ook in de IJslandse mythologie voorkomen.

13-01-2018 16:18:48 stora

Stamgast



Ja, daar moet je heel voorzichtig mee zijn want als er een elfje doodgaat dan heb je alleen nog maar tientjes.

En er is niet 1 sprookje over tientjes.



13-01-2018 16:32:31 Mamsie

Oudgediende



Ik vind dat die elfjes daar maar een beetje lopen te trollen hoor!

13-01-2018 18:06:01 Lennox

Oudgediende



Nou ja, vinden dat het in theorie mogelijk is dat er elfjes bestaan is wat mij betreft vooral een kwestie van openstaan voor de mogelijkheid dat er dingen zijn die wij niet weten. Dat is wat anders dan er daadwerkelijk in geloven. Die 62% zegt dus weinig over het aantal echte gelovers (hooguit dat je van 38% zeker weet dat ze niet geloven).



Verder vind ik het charmant dat men rekening houdt met oude cultuur. Al moet die uiteindelijk, net als overal, in de praktijk toch wijken voor andere (meestal financiële) belangen.

13-01-2018 18:57:12 Jura6

Erelid



heeft er anders nog wel een paar te leen. Even een rood brilletje opzetten... dan kan je ze zien! Suske heeft er anders nog wel een paar te leen.

