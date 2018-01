106-jarige wielrenner stopt met fietsen

De hoogbejaarde Robert Marchand stopt met wielrennen. Vorig jaar vestigde hij nog een wereldrecord in zijn leeftijdscategorie (105-plus). Marchand stopt met de sport vanwege een te hoge bloeddruk.Dat meldt de Belgische zender Sporza op hun site. De Fransman zat de afgelopen jaren ondanks zijn leeftijd nog regelmatig op de fiets.Vier jaar geleden werd hij al de snelste 100-plusser op de fiets, en vorig jaar was hij de snelste in zijn eigen, unieke leeftijdscategorie. Hij fietste 22,528 km binnen een uur.