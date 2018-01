Dronken Rus gaat er met de tank op uit om fles wijn te kopen

Het is steenkoud in Rusland. Logischerwijs had deze dronken Rus dus geen zin om op de fiets een extra flesje wijn te gaan scoren. En waarom zou je, als je ook een tank tot je beschikking hebt.De man koos voor een DOSAAF licht gepantserde rupsbandtractor, die hij vond op een militair oefenterrein in Moermansk. Het perfecte vervoermiddel om de bossen te trotseren en zo het ingesneeuwde plaatsje Apatity te bereiken. Doel was de lokale supermarkt.Maar de beschonken bestuurder remde niet op tijd en ramde eerst een geparkeerde auto en daarna de winkelpui. Het deerde de man niet. Hij stapte op zijn gemakje uit en liep de winkel binnen.Daar duurde het uiteraard niet lang voor de politie kwam. Gelukkig voor de man wist hij nog net een fles wijn mee te snaaien. Zo had hij toch zijn doel bereikt, maar of hij ervan kon genieten in de cel is nog maar de vraag.