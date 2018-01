Sloom rijdende Belgische machinist hoopt op ontslag

Een Belgische machinist heeft zijn trein deze week twee keer bewust te laat laten aankomen. Hij kan voor een bedrijf werken dat beter betaalt, maar heeft een opzegtermijn van een jaar. Met zijn actie wil hij dat de spoorwegen hem ontslaan. Zijn actie noemt hij 'Operatie Slak', schrijft de Vlaamse omroep VRT.



Over een ritje van Bergen naar Luik, zo'n 130 kilometer, deed machinist Cedric Grumiaux 37 minuten langer dan normaal. Tussen Bergen en Doornik, een afstand van zo'n 50 kilometer, reed hij bijna een kwartier langer.



Hij wil zijn opzegtermijn niet uitzitten. Die termijn is er omdat de spoorwegen in hun mensen investeren in de vorm van een betaalde opleiding van een jaar, zegt een woordvoerder van de spoorwegen tegen de VRT. "Maar we willen natuurlijk iets terug, we willen de vruchten plukken van onze investering." De actie van de machinist noemt hij "totaal onverantwoord".



De machinist maakt via de Waalse omroep RTBF excuses aan reizigers die te laat zijn gekomen door zijn actie.

Reacties

13-01-2018 11:12:13 venzje

Oudgediende







Hopelijk beseft het 'bedrijf dat beter betaalt' wat voor iemand ze in huis dreigen te halen.

13-01-2018 11:22:47 allone

Stamgast









: ja idd. Geen slimme actie, en vooral nu het zoveel aandacht krijgt @venzje : ja idd.

13-01-2018 12:50:06 merlinswit

Erelid







wat een egoistische eikel. de pasagiers komen ook te laat voor afspraken.



13-01-2018 13:08:48 Lennox

Oudgediende











Overigens vind ik een opzegtermijn van één jaar ook absurd, dat is vragen om gedemotiveerd personeel en bovendien kunnen mensen vrijwel niet overstappen naar een andere baan omdat vrijwel geen werkgever een jaar wil wachten op een nieuwe medewerker.



Veel logischer (en gebruikelijker) is om de mensen die binnen een jaar na opleiding vertrekken, de scholingskosten te laten terugbetalen. Na twee jaar is dat bijvoorbeeld nog maar 75% en zo verder. Na 5 jaar heeft de werkgever voldoende vruchten geplukt van de genoten opleiding van zijn medewerker en hoeft er niets terugbetaald te worden.



Deze domme eikel snijdt zichzelf waarschijnlijk goed in de vingers. Zijn huidige werkgever zal hem na dat jaar niet willen aanhouden en de kans bestaat, nu eea bekend is, dat zijn nieuwe werkgever hem niet meer wil. @merlinswit : Inderdaad een enorme egoïst.Overigens vind ik een opzegtermijn van één jaar ook absurd, dat is vragen om gedemotiveerd personeel en bovendien kunnen mensen vrijwel niet overstappen naar een andere baan omdat vrijwel geen werkgever een jaar wil wachten op een nieuwe medewerker.Veel logischer (en gebruikelijker) is om de mensen die binnen een jaar na opleiding vertrekken, de scholingskosten te laten terugbetalen. Na twee jaar is dat bijvoorbeeld nog maar 75% en zo verder. Na 5 jaar heeft de werkgever voldoende vruchten geplukt van de genoten opleiding van zijn medewerker en hoeft er niets terugbetaald te worden.Deze domme eikel snijdt zichzelf waarschijnlijk goed in de vingers. Zijn huidige werkgever zal hem na dat jaar niet willen aanhouden en de kans bestaat, nu eea bekend is, dat zijn nieuwe werkgever hem niet meer wil.

