Woonboten van bodem Maas naar grote hoogte in jaar tijd

Het contrast is groot, in de Paesplas in Gennep. Een jaar geleden lagen de woonboten daar op de bodem van de Maas, nu kunnen de bewoners over de dijk heen kijken, vanwege de hoge waterstand van de rivier. ,,Dit keer is er geen paniek, dat was vorig jaar wel anders.’’Waar de extreme daling eind 2016 onverwachts kwam door de aanvaring van een schip met de stuw van Grave, is er nu geen verrassing aan. De bewoners wisten dat deze stijging er aan zat te komen, en ze maken zich dan ook geen seconde zorgen. ,,Ja, het water staat hier nu veel hoger dan normaal’’, zegt bewoner Joselien Roelofs. ,,Maar de woonarken die drijven mee naar boven. En de leidingen geven mee.’’Buurman Theo Janssen vult aan: ,,De elektriciteitskabel hangt hier aan de loopbrug, net als het gas. De waterleiding komt vanuit de dijk. Die heeft 18 meter extra speling, voor dit soort situaties. Ook de andere kabels hebben een extra lus, vertelt Janssen. ,,En die speling is ook nodig voor als het laagwater is, zodat we van de kant af kunnen.’’