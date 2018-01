Inbreker neemt nietsvermoedende slotenspecialist in de arm

Op dinsdagavond hield de politie een 28-jarige Amsterdammer aan wegens inbraak in een woning.



Dat niet iedere inbreker even bedreven is in het openen van sloten bleek wel uit het feit dat deze inbreker een slotenspecialist had meegenomen voor het openen van de voordeur.



Omstreeks 21.40 uur belde de 48-jarige bewoner van een pand aan de Kleverparkweg dat er bij de voordeur van zijn woning twee mannen stonden die bezig waren het slot uit de deur te boren. De bewoner was door de nodige herrie die het boren maakte, vanaf het balkon gaan kijken wat er aan de hand was en had de mannen aangesproken. Terwijl de verdachte naar binnen ging, bleef de slotenspecialist buiten staan wachten. Intussen belde de bewoner de politie.



Toen de politie ter plaatse kwam, bleek de inbreker nog in het pand te zijn. Hij kon worden aangehouden. Ook de slotenspecialist werd aangehouden. Hij verklaarde echter dat hij telefonisch voor deze klus was ingehuurd en niets wist van een inbraak. De man is na verhoor heengezonden. De politie onderzoekt zijn rol bij de inbraak.

12-01-2018 16:14:00 stora

Het tarief 'snachts van een slotenspecialist is eigenlijk ook diefstal, dus ze hadden hem ook gelijk in de bak kunnen gooien.

12-01-2018 16:35:01 omabep

Er moet dus een systeem komen voor de slotenmakers om te voorkomen dat ze een inbreker gaan helpen zoals in dit verhaal.



Eerst maar eens bewijzen dat je er woont en niet andersom werken.

12-01-2018 16:36:20 allone

Quote:

Hij verklaarde echter dat hij telefonisch voor deze klus was ingehuurd en niets wist van een inbraak hahaha, hoe verzinnen ze het. En dan ook nog terwijl de bewoner gewoon thuis is, en tegen hun praat hahaha, hoe verzinnen ze het. En dan ook nog terwijl de bewoner gewoon thuis is, en tegen hun praat

12-01-2018 16:53:19 TonK

@omabep : Ik stel voor dat degene die gebeld heeft aan de slotenmaker moet bewijzen dat het zijn huis is door eerst de deur te openen.

