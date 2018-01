Man pleegt zelfmoord omdat zijn vrouw de afstandsbediening heeft

BHOPAL - Een man in de Indiase stad Bhopal heeft zichzelf opgehangen in zijn eigen huis na een ruzie over de afstandsbediening van de televisie. De de

Reacties

12-01-2018 18:06:58 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 4.772

OTindex: 7.315

Quote:

De vrouw ontdekte de zelfmoord pas enige tijd later toen ze de kamer binnenliep.

Hè, getsie! Ik zie het nu helemaal voor me. Vrouw zit uren tv te kijken, gaat dan even kijken bij haar man en ontdekt hem daar hangend aan het plafond. Krijg het beeld nu niet meer weg. Hè, getsie! Ik zie het nu helemaal voor me.Vrouw zit uren tv te kijken, gaat dan even kijken bij haar man en ontdekt hem daar hangend aan het plafond.Krijg het beeld nu niet meer weg.

12-01-2018 18:43:34 stora

Stamgast



WMRindex: 8.393

OTindex: 1.040

@GroteMop1983 , volgende keer moet hij zich in dezelfde kamer ophangen, kijken hoelang het dan duurt voor ze het doorheeft.

12-01-2018 18:49:35 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.208

OTindex: 60.571

Hij was het bankhangen naast zijn bazige vrouw zat en wou eens wat anders.

Hangen zonder bank.

12-01-2018 19:04:54 XavierMeranti

Quote:

Een man in de Indiase stad Bhopal heeft zichzelf opgehangen in zijn eigen huis...... Gelukkig maar voor de buren. Gelukkig maar voor de buren.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: