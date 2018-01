Vader meet lengte van zijn baby met belegde broodjes

Veel ouders vinden het leuk om de groei van hun kind bij te houden. Dat gebeurt vaak via streepjes op de muur, maar het kan ook anders, zo bewijst de Amerikaan Brad Williams.Williams meet de lengte van zijn zoon met een sandwich met kaas. “Het begon eigenlijk als een grap, maar ondertussen is het een heuse traditie”, schrijft de softwareontwikkelaar op zijn blog.Een jaar lang nam de man elke maand een foto van de uk en een broodje. De kiekjes plaatste hij vervolgens online. Socialemediagebruikers zijn alvast lyrisch over de stunt van de vader. “Het is nogal vroeg, maar volgens mij is hij de vader van het jaar”, reageert een twitteraar dolenthousiast.Ondertussen vind Williams dat het welletjes is geweest. “Langzaam maar zeker kreeg ik een aversie voor de broodjes”, vertelt de Amerikaan nog. Daarom heeft hij besloten om zijn bijzondere gewoonte stop te zetten.