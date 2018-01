11-01-2018 12:59:46

Gelukkig zijn Nederlanders veel nuchterder.. Oh wacht, we hebben toch de nieuwjaarsduik elk jaar in januari??Op ruim 60 plaatsen in Nederland nemen meer dan 50.000 mensen op 1 januari een frisse duik. De meeste mensen nemen de traditionele duik vanaf het strand in Scheveningen en normaliter wordt deze duik sedert 1960 ongeacht de weersomstandigheden gehouden.Mij dunkt dat dit veel kouder is dan in je onderbroek in de metro te zitten