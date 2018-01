Vibrerende broek vertelt wanneer je te laat bent

Het is niet iets wat je elke dag ziet, maar volgens de Franse website Spinali Design is de vibrerende broek dť trend van 2018, en het ideaal om een burn-out te voorkomen. Als het aan de designer ligt lopen we straks allemaal in een trilbroek die ons met signalen de weg wijst, wakker houdt of vertelt dat we moeten opschieten.



Het innovatieve kledingstuk wordt morgen gepresenteerd op de Amerikaanse techbeurs CES in Las Vegas en is verkrijgbaar in hotpants en als lange broek, voorlopig alleen voor vrouwen. De broek met twee sensoren (eentje links en eentje rechts) is via bluetooth verbonden met je telefoon.



Door trilsensoren aan de linker- of rechterkant wijst de broek je via gps de weg naar je volgende afspraak. Ook kunnen ouders via de broek in de gaten houden waar hun kinderen zich bevinden, als zij de broek dragen. De mate waarin de broek vibreert, kan naar eigen voorkeur worden aangepast. Daarbij kan je de broek koppelen aan je agenda, zodat hij je een seintje geeft als je bijvoorbeeld bijna te laat bent voor een afspraak.



Het bedrijf gaat ook in op de meerwaarde die de broek heeft ten opzichte van de mobiele telefoon. Volgens Spinali zorgt dat constante geloer op onze telefoon ervoor dat we massaal in een burn-out terechtkomen. De broek, die je bijvoorbeeld de weg kan wijzen zonder dat je je telefoon in je hand hoeft te houden, moet dit voorkomen. ,,Je kunt relaxen, maar bent wel bereikbaar", klinkt het.



De batterijen in de broek zijn uitgerust met een speciale 'sleep modus'. Als je de broek niet aanhebt, of als-ie in contact komt met water in de wasmachine, zetten de batterijen zichzelf uit. Als je de broek ťťn keer per week aanhebt, zou hij minstens vier jaar mee moeten gaan, claimt het bedrijf.



De vibrerende broek is online te bestellen, vanaf 87 dollar. De techbeurs in Vegas duurt nog tot 12 januari. Op de beurs zijn ook 53 Nederlandse start-ups aanwezig.



Reacties

11-01-2018 10:19:05 BatFish

Oudgediende



Quote:

en het ideaal om een burn-out te voorkomen. Het lijkt me eerder dat zo'n ding een hoop stress veroorzaakt en juist bijdraagt aan een burn-out. Het lijkt me eerder dat zo'n ding een hoop stress veroorzaakt en juist bijdraagt aan een burn-out.

11-01-2018 10:20:13 Mamsie

Oudgediende



Een broek met ingebouwde vibrator dus. In de toekomst dus ook verkrijgbaar op de eroticabeurs, ghehehe

11-01-2018 10:42:57 stora

Stamgast



@Mamsie , ideale broek voor jou als je weer eens gaat toeren op je brommertje

11-01-2018 11:56:10 allone

Stamgast



Quote:

lopen we straks allemaal in een trilbroek die ons met signalen de weg wijst, wakker houdt of vertelt dat we moeten opschieten. zeer zeker niet, alleen al omdat ik - vooral in de zomer - niet vaak broeken draag. Bovendien denk ik niet dat zo'n broek met mijn telefoon verbonden zal kunnen worden.

Last but not least ben ik niet geinteresseerd in een trillende broek. zeer zeker niet, alleen al omdat ik - vooral in de zomer - niet vaak broeken draag. Bovendien denk ik niet dat zo'n broek met mijn telefoon verbonden zal kunnen worden.Last but not least ben ik niet geinteresseerd in een trillende broek.

11-01-2018 14:09:41 BatFish

Oudgediende



Het geeft je natuurlijk wel een leuke rotsmoes als je te laat komt: mijn broek was gehackt!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

