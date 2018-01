40 schapen verdronken in Nederrijn

In Heteren zijn ongeveer 40 schapen verdronken. De dieren stonden op een stuk land dat door het hoogwater in Nederrijn was ondergelopen.De eigenaresse van de dieren, Karin Bernet, spreekt van een drama. Zij denkt dat de dieren op de vlucht zijn geslagen voor honden van wandelaars. ,,Hoogwatertoeristen."De dieren stonden op een droog stuk. ,,Dat is altijd nog goed gegaan, daarom hebben we ze niet binnengehaald." Twee schapen konden nog gered worden door de brandweer, 12 andere dieren werden op een veilige plek teruggevonden, maar de overige dieren zijn verdronken.De dode schapen zijn inmiddels uit het water gehaald en afgevoerd.