Brandweer haalt vogelverschrikker met brandweerpak aan uit water

Zondagmiddag werd de brandweer van Maurik gealarmeerd voor een melding van een persoon te water. De brandweer rukte uit naar de locatie bij Maurik.Toen de brandweer daar aankwam dreef er een op een persoon lijkend voorwerp in de uiterwaarden. Vanwege het hoge water was het druk op de dijk en kwam de melding van een van de aanwezigen bij de uiterwaarden.Bij het naderen van het drijvende voorwerp bleek het echter te gaan om een vogelverschrikker met een oud brandweerpak aan. 'We hebben hem voor de zekerheid maar even weggehaald, om meer meldingen te voorkomen', liet de brandweer zondag op Facebook weten. Uiteraard ging de vogelverschrikker samen met de brandweerlieden nog even op de foto