Dodental stijgt door koudegolf in Bangladesh

Dhaka, 6 januari (UNB) - Ten minste twee oudere vrouwen stierven afgelopen zaterdag in Thakurgaon, naast drie anderen in Kurigram, terwijl de noordelijke districten het zwaarst te lijden hadden onder een koudegolf die door het land trok.De overledenen in Thakurgaon werden ge´dentificeerd als Jahura, 70, echtgenote van Mobarak Ali uit Thakurgaon dorp in Sadar upazila en Sakina, 90, echtgenote van Dabirul Islam, uit Goalpara in de districtsstad. De arts Dr Abu Mohammad Khairul Kabir uit Thakurgaon bevestigde de sterfgevallen aan UNB.Nog drie doden door de kou in Kurigram brachten het totale aantal sterfgevallen die daar gemeld waren tot vijf in de afgelopen 48 uur. Terwijl de eerste twee slachtoffers een peuter en een pasgeborene waren, waren de laatste slachtoffers twee volwassenen - Biswa Deb Roy (30) en Anwar Hossain (55), wat wijst op een toename van de ernst van het weer. Het derde slachtoffer was Dulali, dochter van Abdus Sattar, die slechts 21 dagen oud was.Resident Medical Officer (waarnemend) van het Kurigram Sadar Hospital Dr. Jahangir Alam zei dat de drie laatste slachtoffers allemaal daar waren gebracht tussen tweeŰntwintig uur op vrijdag en 12.30 uur op zaterdagochtend. Volgens hem waren ze allemaal dood bij aankomst.De temperatuur in Kurigram zal naar verwachting weer dalen tot 7 graden Celsius op zondagochtend om 5 uur, na een bijna zwoele 14 graden Celsius op dit moment, volgens Accuweather.Ondertussen werd de laagste temperatuur van de dag, 5,8 graden Celsius, geregistreerd in de districten van Chuadanga en Rajshahi op zaterdag. Inwoners van die districten zijn gedwongen om onnoemelijk veel lijden te verduren vanwege het aanhoudende koude weer.Aangezien kinderen en ouderen onevenredig zwaar getroffen zijn, is de incidentie van verkoudheidsgerelateerde ziekten naar verluidt snel toegenomen.De koude golf beperkte hun outdoor-activiteiten tot slechts basisbehoeften.Bronnen bij Met Office in Chuadanga en Rajshahi zeiden dat de laagste temperatuur van dit jaar in de twee districten in de ochtend is geregistreerd.In Kurigram is het leven de afgelopen dagen stilgevallen. Mensen vermijden het om buitenshuis te gaan zonder een belangrijke reden en na de avond zijn de wegen en markten bijna verlaten.Drie mensen vonden de dood in het ziekenhuis vanwege aan de koude gerelateerde problemen in Rajarhat upazila sinds gisteravond, zei extra residentieel arts van het Kurigram sadar ziekenhuis.Dit meegeteld werden er in de afgelopen 24 uur 98 mensen opgenomen in het ziekenhuis met aan de kou gerelateerde problemen.In Sirajganj vernietigde de koude golven het leven van mensen door zware mist en aan de koude gerelateerde ziekten.In de afgelopen 48 uur werden meer dan tweehonderd kinderen opgenomen in de ziekenhuizen van Sadar en Upazila, zei Sirajganj General Hospital RMO Dr Akramuzzaman.Als noodmaatregel werden er 2.700.000 dekens waaronder 1.800.000 van het hulpfonds van premier Sheikh Hasina verdeeld onder de arme mensen in het hele land, zei minister Mofazzal Hossain Chowdhury May van hulp en rampenbeheer.Tijdens het verspreiden van dekens onder de armen in Matlab in het district Chandpur, zei de minister: "Premier Sheikh Hasina heeft strikt bepaald dat de armen niet mogen lijden in de winter."Hij verdeelde 14.000 dekens in het noorden en zuiden van Matlab.In Jhalokati verdeelde sociaal activist SM Ruhul Amin Rezvi dekens onder de arme mensen op het terrein van de district Press Club onder 400 mensen op vrijdag.In Madaripur heeft de koude golf die vanuit de Himalaya afdaalt, allerlei soorten bedrijven, waaronder landbouw, kruidenierswinkels, restaurants en winkels in het hele district, ongunstig be´nvloed.Volgens de informatie van de afdeling Landbouwuitbreiding zijn Boro-zaaibedden aangetast door een seizoensgebonden plaag, waardoor het schrikbeeld van een groot verlies voor de boeren is toegenomen en de opwaartse druk op de rijstprijs is blijven stijgen, die in 2017 sowieso dramatisch is gestegen.De zaaibedden waar boeren rijst hebben gezaaid, krijgen een gele tint doordat zonlicht hen op de grond niet bereikt vanwege dichte mist, aldus Mokter Mollah, een Boro-boer van beroep.Verkopers en eigenaren van kruidenierswinkels tellen naar verluidt dagelijks verliezen, omdat mensen in landelijke gebieden nauwelijks uit hun huizen komen vanwege de steenkoude temperaturen.Excuses voor de beroerde vertaling.