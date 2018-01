Penis bleken jongste uiting van Thaise schoonheidsideaal

Een kliniek in Bangkok die zo'n 100 operaties per maand uitvoert waarbij penissen worden gebleekt, is in opspraak gekomen op social media. Een medewerker deelde foto's op Facebook van een man die zijn geslachtsdeel witter liet maken. Die post werd 19.000 keer gedeeld en riep veel vragen op over de grenzen van het Thaise schoonheidsideaal.



Zes maanden geleden begon het Lelux-ziekenhuis met het laseren van penissen. Bij de behandeling wordt melanine afgebroken, waardoor de penis witter wordt. De kliniek staat bekend om operaties die lichaamsdelen witter maken.



"Er is veel vraag naar dit soort operaties", vertelt Bunthita Wattanasiri, die voor het ziekenhuis werkt, tegen persbureau AFP. "We krijgen zo'n 100 klanten per maand, drie of vier per dag." Een operatie kost ongeveer 540 euro voor vijf sessies.



De doelgroep van de operaties zijn mannen in de leeftijd van 22 tot 55, vertelt Wattanasiri. "Veel daarvan maken deel uit van de Thaise lgbt-gemeenschap." Die gemeenschap is in Thailand alom vertegenwoordigd. "De behandeling is populair bij homoseksuele mannen en travestieten die zorgen voor hun edele delen", zegt een medewerker van het ziekenhuis aan de BBC. "Ze willen er op ieder gebied goed uitzien."



"Van penis bleken had ik nog nooit gehoord", vertelt Zuidoost-Azië-correspondent Michel Maas. "Toch verbaast deze ontwikkeling me niet. In landen waar mensen een donkere huidskleur hebben, is een zo wit mogelijke huid vaker het schoonheidsideaal. Dat is zo in Thailand, maar ook in Vietnam en Indonesië bijvoorbeeld. Ook in sommige Afrikaanse landen komt het voor."

Je kunt bijna geen crème of make-up kopen zonder dat daar 'whitening' op staat.



Een donkere huidskleur is in een land als Thailand soms een teken van armoede, vertelt Maas. "Want dat krijgen mensen die buiten in de zon werken: boeren en bouwvakkers bijvoorbeeld. Als je wit bent, is dat een bewijs dat je je dat kan veroorloven.



Niet zelden krijgen fabrikanten van zulke producten kritiek op hun reclames, omdat die racistisch zouden zijn. Zo moest een Thais bedrijf een video verwijderen over een crème die de huid witter maakte. In de reclame schrijft een populaire actrice haar succes toe aan haar witte huid. In het Bangkokse openbaar vervoer werd voor een andere crème geadverteerd met posters, waarop stond dat "alleen witte mensen hier mogen zitten".



De 'penisbleek'-operaties zijn niet de enige opmerkelijke vorm van cosmetische chirurgie in het land. "In Thailand doen ze alles", vertelt Maas. "Vooral Bangkok staat bekend om zijn gezichts- en geslachtsoperaties. Die zijn daar goedkoper dan in veel andere landen." Dat gaat overigens niet altijd goed. "Vooral operaties met siliconen zijn gevaarlijk. Die worden soms in een achterkamertjes in een winkelcentrum gedaan." Op internet zijn vele voorbeelden te vinden dat zo'n operatie is mislukt, vertelt Maas. "Maar het controleren daarvan is niet te doen."



Bij Lelux Hospital is de politie inmiddels wel op bezoek geweest, om te controleren of de kliniek een vergunning had voor de behandeling. Inmiddels is de Facebookpost waarin de behandeling wordt getoond, offline gehaald.



Ook waarschuwde het Thaise ministerie van Gezondheid voor bijwerkingen van de operaties, zoals littekens, een branderig gevoel en vruchtbaarheidsrisico's. Toch hoeft men zich geen zorgen te maken, vindt de woordvoerder van het ziekenhuis. "Onze behandelingen zijn volledig veilig voor de genitaliën. Bij het bleken wordt namelijk vooral gericht op het kruis."

Reacties

10-01-2018 11:28:33 stora









Lopen die dan de hele dag hun penis te showen aan iedereen?



10-01-2018 11:34:49 Mamsie









@stora : ik denk het wel. Het zal wel lucratief zijn.

10-01-2018 11:43:31 SamuiAxe













Overigens begrijp ik de ophef niet zo goed: Toen ik nog in Nederland woonde heb ik eens een programma gezien waarin de anussen van vrouwen werden gebleekt, in Nederland, meer dan 10 jaar geleden! Dus waarom men nu ineens zo hypocriet doet is mij een raadsel



.



Laatste edit 10-01-2018 11:44 @Mamsie : Hoe bedoel je, lucratief? Het is enkel lucratief voor de kliniek, de 'mannen' doen het om er aantrekkelijker uit te zien voor andere personen die wel pap lusten van de herenliefde...Overigens begrijp ik de ophef niet zo goed: Toen ik nog in Nederland woonde heb ik eens een programma gezien waarin de anussen van vrouwen werden gebleekt, in Nederland, meer dan 10 jaar geleden! Dus waarom men nu ineens zo hypocriet doet is mij een raadsel

10-01-2018 12:55:29 Mamsie









@SamuiAxe : Ik weet niet echt wat er omgaat in de wereld van herenprostitutie (gelukkig) maar ik vermoed dat er dingen gedaan worden tegen betaling.

10-01-2018 13:23:46 venzje









Quote:

Een donkere huidskleur is in een land als Thailand soms een teken van armoede, vertelt Maas. "Want dat krijgen mensen die buiten in de zon werken: boeren en bouwvakkers bijvoorbeeld. Als je wit bent, is dat een bewijs dat je je dat kan veroorloven.

Dat was in het oude Egypte al zo. Dat was in het oude Egypte al zo.

10-01-2018 13:28:58 SamuiAxe









prostitutie, dat impliceert inderdaad dat er een vergoeding tegenover staat. Maar daar had ik het eigenlijk niet eens over, het gaat mij er om dat er nu een hoop heisa gemaakt wordt terwijl ruim 10 jaar geleden dit bleken al te zien was op de Nederlandse tv.. Oké, assholes bleken, maar toch



@venzje , Ik heb lang moeten lullen om mijn vriendin ervan te overtuigen dat ik juist op donker val, anders had ik wel een blanke vrouw kunnen zoeken. Na maanden en maanden heeft ze eindelijk dat hele witkalk-geneuzel achter zich gelaten, gelukkig..



Laatste edit 10-01-2018 13:31 @Mamsie : Je zegt het zelf, heren, dat impliceert inderdaad dat er een vergoeding tegenover staat. Maar daar had ik het eigenlijk niet eens over, het gaat mij er om dat er nu een hoop heisa gemaakt wordt terwijl ruim 10 jaar geleden dit bleken al te zien was op de Nederlandse tv.. Oké, assholes bleken, maar tochIk heb lang moeten lullen om mijn vriendin ervan te overtuigen dat ik juist op donker val, anders had ik wel een blanke vrouw kunnen zoeken. Na maanden en maanden heeft ze eindelijk dat hele witkalk-geneuzel achter zich gelaten, gelukkig..

10-01-2018 15:27:53 Grommer









@venzje :

Quote:

Een donkere huidskleur is in een land als Thailand soms een teken van armoede, vertelt Maas. "Want dat krijgen mensen die buiten in de zon werken: boeren en bouwvakkers bijvoorbeeld. Als je wit bent, is dat een bewijs dat je je dat kan veroorloven.

Dat was in het oude Egypte al zo. QuoteDat was in het oude Egypte al zo.

En bij ons ook: blauw bloed. Want de arbeid adelt, maar de adel arbeidt niet!

10-01-2018 15:28:29 Grommer









En sommige mensen willen ergens een wit voetje halen, anderen blijkbaar een witte penis......

10-01-2018 16:42:47 Emmo









@Grommer : Dan moeten ze hem mijns inziens niet steken in een plek waar het spreekwoordelijk donker is.

