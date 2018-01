Gefrituurde vis ligt te spartelen





Filmpje Eerder lieten wij al eens zien hoe een bevroren vis in leven kwam toen hij ontdooid werd. Maar nu komen er weer hele gekke beelden naar buiten uit China. Op deze beelden is namelijk te zien hoe een gefrituurde vis plots in leven lijkt te komen als hij klaar staat om geserveerd te worden voor de gasten…Wat zou jij hebben gedaan als je vis op je bord plots begon te bewegen? Tag je vrienden en bekijk de beelden hieronder:

Reacties

Van Nieuwblad.be gejat:



De spieren van de vis bevatten adenosinetrifosfaat, wat een cruciale rol speelt in het opwekken van chemische energie om te spieren te doen samen te trekken. Ook na de dood hebben sommige bewegingszenuwcellen, ook wel motor neuronen genoemd, nog het potentieel om te werken.



“Ook al zijn de hersenen van de vis dood, toch is zijn weefsel dus nog aan het leven”, zo legt een professor Chemie van de Universiteit van Viriginia uit aan Discovery News. “Celmetabolieten zijn bijna intact, membraanspanningen of -potentialen die in zenuwcellen bestaan, zijn waarschijnlijk nog vrijwel intact. Dat zorgt ervoor dat het weefsel van de vis nog reageert op stimuli.



Quote:

Wat zou jij hebben gedaan als je vis op je bord plots begon te bewegen?



Kijken of reanimatie nog zinvol is? Kijken of reanimatie nog zinvol is?

Ik heb ooit een filmpje gezien van een complete vis die even in de frituur had gelegen.

De kop van het arme dier hapte naar adem terwijl men vrolijk de stukken vlees uit zijn lichaam rukte en verorberde.



Als dat dier inderdaad nog echt leefde, voel ik diepe walging voor degenen die dergelijke dierenmishandeling begaan.

