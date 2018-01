Fotograaf schiet unieke foto van zwerm spreeuwen

De Duitse fotograaf Daniel Biber legde een bijzonder tafereel vast in Spanje. Hij zag thuis pas hoe bijzonder zijn foto van een zwerm spreeuwen was. Samen vormen ze één grote vogel tegen het decor van een schitterende Costa Brava.Vier dagen lang observeerde de 53-jarige fotograaf Daniel Biber uit Duitsland zwermen vogels, maar geen enkele die hem zo wist te beroeren als deze zwerm spreeuwen die vluchtte voor een roofvogel. Een foto die trouwens niet bewerkt is, belooft Biber. Met zijn gehele fotoserie is hij genomineerd voor de Exposure Awards.