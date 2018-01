Politie niet blij met dronefilmpjes van vuurwerk





Dat zegt Steef Boonstra van de Luchtvaartpolitie, die de twee dronevliegers vooralsnog ongemoeid laat. Het oplaten van een drone in het donker - na zonsondergang, buiten de daglichtperiode - is verboden en strafbaar. Het komt volgens de Luchtvaartpolitie steeds vaker voor dat hobbyvliegers beelden maken van het vuurwerk tijdens de jaarwisseling. „Het is meer en meer 'in' dit soort beelden te maken”, zegt Boonstra.

Foto De beelden die Luuc Stinenbosch en Melvin Geerdink met een drone maakten van het vuurwerk boven Oldenzaal en Hengelo kunnen de makers op een proces-verbaal en een boete variërend van 250 tot 400 euro komen te staan.Dat zegt Steef Boonstra van de Luchtvaartpolitie, die de twee dronevliegers vooralsnog ongemoeid laat. Het oplaten van een drone in het donker - na zonsondergang, buiten de daglichtperiode - is verboden en strafbaar. Het komt volgens de Luchtvaartpolitie steeds vaker voor dat hobbyvliegers beelden maken van het vuurwerk tijdens de jaarwisseling. „Het is meer en meer 'in' dit soort beelden te maken”, zegt Boonstra.

09-01-2018 16:09:15 Hisoka

Ik snap dat er regels moeten zijn, maar ergens kun je ook teveel zeveren. prima d'r flikkert een keer zo'n drone op iemand.

We zouden eens wat strenger moeten zijn op wanneer het echt fout gaat in plaats van wanneer het fout KAN gaan.



Als ik lekker in het midden van de nacht met m'n stille drone wil vliegen en niemand lastig val, laat me toch lekker stelletje nsbers.

09-01-2018 16:13:52 venzje

@Hisoka :

prima d'r flikkert een keer zo'n drone op iemand. Quoteprima d'r flikkert een keer zo'n drone op iemand. In de vuurwerknacht is dat vast niet het grootste gevaar.

09-01-2018 17:04:27 Mamsie

Wat is het probleem? Er gaat op zo'n moment zoveel de lucht in, wat maakt zo'n ding dan uit?



Laatste edit 09-01-2018 17:05



09-01-2018 17:30:24 HHWB

T S Wellicht is het een idee om dit toe te staan en dat het tijdens het vuurwerk verboden is voor vliegtuigen om over te vliegen... Burgers moeten altijd maar aanpassen aan bedrijven e.d. et kan ook eens andersom....

09-01-2018 17:37:13 stora

Maar er moeten gewoon regels zijn.

En deze mensen zullen niet vervolgd worden maak ik op uit het artikel, maar er wordt wel gemeld dat er regels zijn. @Hisoka , wat een nsb'er er mee te maken heeft snap ik niet echt.Maar er moeten gewoon regels zijn.En deze mensen zullen niet vervolgd worden maak ik op uit het artikel, maar er wordt wel gemeld dat er regels zijn.

