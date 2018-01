Wilde kat plant zich voort in Nederland

De Europese wilde kat is bezig aan een comeback in Nederland. Vanuit de Eifel en de Ardennen trekt het zeldzame wilde dier naar Limburg, waar vorig jaar 14 volwassen exemplaren werden geteld.



Volgens natuurbeschermingsorganisatie ARK Natuurontwikkeling werden in het voorjaar van 2017 zeker twee en mogelijk drie nesten kittens geboren in Zuid-Limburg, waarvan één nest uit minstens vijf kittens bestond.



De wilde kat is na vele eeuwen afwezigheid pas weer enkele jaren terug in Nederland. De eerste waarnemingen stammen uit 2002 en 2006. Onderzoek liet zien dat in 2015 in het Vijlenerbos in Vaals een populatie van minstens acht wilde katten leefde en ook werden er jongen gezien. In 2016 werd zowel in het Onderste Bosch in de gemeente Gulpen-Wittem als bij Noordbeek een wilde kat gesignaleerd.



De verspreiding en voortplanting van de dieren werd vorig jaar met camera's in de natuur onderzocht. In de Eifel en de Ardennen leven grote groepen wilde katten. Omdat het leefgebied vol begint te raken, gaan de dieren op zoek naar een andere omgeving.



Wilde katten hebben een grijze, bruine of soms rossige vacht met een donkere tekening, die op de flanken meestal wat vager is. Ze hebben een dikke staart, met drie tot vijf zwarte ringen, die eindigt in een stompe zwarte punt. Over hun rug loopt een zwarte streep die eindigt voor de staart. Huiskatten hebben soms ook zo'n zwarte streep, maar die loopt vrijwel altijd door over de staart.



Om te jagen, te slapen en rond te trekken heeft de wilde kat behoefte aan bossen, ruige graslanden en aan groene, veilige verbindingen tussen deze gebieden. Natuurorganisaties in Limburg en België werken samen om dit te realiseren.



Reacties

09-01-2018 15:25:11 Grommer

Erelid



WMRindex: 984

OTindex: 67

Geen katjes om zonder handschoenen aan te pakken, lijkt me. Anders houd je er een kater aan over, want ze lijken me niet voor de poes.

09-01-2018 15:37:35 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.188

OTindex: 60.533

@Grommer : Kom op zeg, niet zo kattig hoor! Gewoon poeslief blijven, dan hou je er geen kater aan over!

09-01-2018 15:50:16 Grommer

Erelid



WMRindex: 984

OTindex: 67

@Mamsie :

: Kom op zeg, niet zo kattig hoor! Gewoon poeslief blijven, dan hou je er geen kater aan over! Quote @Grommer : Kom op zeg, niet zo kattig hoor! Gewoon poeslief blijven, dan hou je er geen kater aan over!

Mamsie, wil je de kat niet op het spek binden? Mamsie, wil je de kat niet op het spek binden?

09-01-2018 15:54:41 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.103

OTindex: 15.132

@Grommer : ik denk dat je best moeite zou hebben deze kat op het spek te binden. Poes geeft eerst jou een haal en gaat dan met het spek aan de haal

09-01-2018 16:16:02 Sjaak

Moderator



WMRindex: 16.350

OTindex: 28.417

Ik dacht altijd al: waarom is onze Zwabbertje zo schuw en blaast ze altijd naar onze dochter? Ze lijkt sprekend op een wilde kat met uitzondering van die zwarte streep, want die loopt door over haar staart.

09-01-2018 16:16:34 venzje

Oudgediende



WMRindex: 11.138

OTindex: 3.054

Een wilde poes? Kijk maar uit: voor je het weet ben je alles kwijt!

09-01-2018 16:59:56 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.188

OTindex: 60.533

@venzje : En blijf je achter met een kater. Een wilde, welteverstaan.

09-01-2018 17:21:34 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.188

OTindex: 60.533

@De_Paus: Wat is dit voor een beest? Een lijger? Of een teeuw?

09-01-2018 17:27:06 Jura6

Erelid



WMRindex: 2.161

OTindex: 1.729

@Mamsie :

is a hybrid big cat having male lion and female tiger as its parents Quote: Hercules the Liger is a hybrid big cat having male lion and female tiger as its parents Laatste edit 09-01-2018 17:27

09-01-2018 17:34:58 HHWB

Oudgediende



WMRindex: 5.204

OTindex: 142

T S Eerst de wolf terug... nu de kat... straks de beer en daarna? De Homo sapiens idaltu wellicht?

