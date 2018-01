Vlucht onderbroken vanwege poepsmerende passagier

Een vliegtuig dat onderweg was van Chicago naar Hongkong is geland in Alaska, omdat een passagier twee wc's had bevuild. De man had poep op de muren gesmeerd en probeerde zijn shirt door de wc te spoelen, zegt een woordvoerder van luchtvaartmaatschappij United Airlines.



De man had een Vietnamees paspoort en een Amerikaanse verblijfsvergunning. Volgens de FBI zijn er geen aanwijzingen voor een terroristisch motief en zijn er geen gewonden gevallen. De passagier is ook niet gearresteerd; hij is naar een instelling voor geestelijke gezondheidszorg gebracht. Of United Airlines nog aangifte doet, is nog niet bekend.



Volgens een politieman die bij het verhoor van de man was, was de man danig in de war en stond de ingeroepen Vietnamese vertaler ook met de mond vol tanden. De 245 andere passagiers vliegen morgen verder naar Hongkong.

Reacties

09-01-2018 14:28:21 venzje

Quote:

geen aanwijzingen voor een terroristisch motief Hè, gelukkig maar! Ik was al bang dat het zo'n gevalletje 'tot de schijt ons doodt' zou worden.



Qua vervoer kende trouwens alleen het smeren van poep aan de wielen van de trein. ("Vind je dat niet vies? Helemaal niet! Helemaal niet! Smeer d'r nog wat bij!" enz.)



09-01-2018 14:47:07 Grommer

Het was dus geen shitbom, maar het is wel een shitverhaal!

09-01-2018 15:53:09 BatFish

Het klopt ongetwijfeld dat deze gast mentaal niet in orde is, maar het lijkt me toch wel flink shit als je met zo'n figuur aan boord zit.

09-01-2018 17:36:38 HHWB

T S Die had duidelijk schijt aan de regels in het vliegtuig. Of hij is van de kouwe kak...

