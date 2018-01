Kerstbomen in Ommen omgetoverd tot ligbed voor koeien

Een melkveehouder uit Vinkenbuurt, bij Ommen, heeft kerstbomen ingezameld voor zijn koeien; niet om de stal mee op te fleuren, maar om de dieren te voorzien van een comfortabel ligbed.

Pieter Koonstra uit de Vinkenbuurt bij Ommen zamelde zaterdag de hele dag kerstbomen in om ze daarna te versnipperen. De snippers gebruikt hij als ligbed voor zijn koeien. Het is een duurzaam alternatief voor het verbranden van de bomen.

De boer gebruikt de snippers in zijn vrijloop-serrestal. Daarin kunnen zijn 86 koeien relaxen op een 65 centimeter dik ligbed van houtsnippers. Door het composteren van de bovenste laag is het behaaglijk warm voor de runderen: rond de 55 graden.

De gecomposteerde houtsnippers gebruikt Koonstra later weer om zijn weilanden te bemesten.



Reacties

09-01-2018 09:51:00 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.103

OTindex: 15.132

Quote:

Door het composteren van de bovenste laag is het behaaglijk warm voor de runderen: rond de 55 graden Behaaglijk warm? Dat is 'slow cooking'! Na een dag of drie zullen ze wel gaar en botermals zijn Behaaglijk warm? Dat is 'slow cooking'! Na een dag of drie zullen ze wel gaar en botermals zijn

09-01-2018 10:07:15 allone

Stamgast



WMRindex: 31.404

OTindex: 62.156





@BatFish : ach, dat waren de aromapinken

09-01-2018 14:12:22 omabep

Oudgediende



WMRindex: 7.187

OTindex: 2.932

@BatFish :



Geweldige oplossing om zo nog iets meer met de bomen te doen dan alleen maar verbranden of naar de afvalhoop. Geweldige oplossing om zo nog iets meer met de bomen te doen dan alleen maar verbranden of naar de afvalhoop.

