Oceaan in ademnood

Het zuurstofgehalte in de oceaan blijkt steeds verder af te nemen. Dat concluderen onderzoekers in een nieuw paper gepubliceerd in het blad Science. Zo zijn zuurstofarme gebieden de afgelopen vijftig jaar verviervoudigd en in kustwateren zijn de zuurstofarme regio’s zelfs meer dan tien keer zo groot geworden. Als de aarde verder opwarmt, verwachten wetenschappers dat er nog veel meer gebieden met lage zuurstofconcentraties bij zullen komen.



Volgens de onderzoekers zijn vervuiling en klimaatverandering de grootste boosdoeners. “Zuurstof is een fundamenteel onderdeel voor het leven in de oceaan,” zegt hoofdauteur Denise Breitburg. “De afname van het zuurstofgehalte is een ernstig effect van het menselijk handelen op onze planeet.” Door de opwarming van het oppervlaktewater kan zuurstof moeilijk door het water heen dringen. Bovendien kan de oceaan, als deze als geheel warmer wordt, sowieso minder zuurstof vasthouden. De onderzoekers voorspellen dat als er niets verandert, de ‘dode zones’ in de oceaan worden vergroot.



Voorbeelden van dode zones zijn Chesapeake Bay en de Golf van Mexico. Hier is het zuurstofgehalte in het water zo laag, dat veel dieren daar stikken. Omdat vissen daarom deze zones vermijden, krimpen hun leefgebieden en worden ze kwetsbaarder voor roofdieren. Maar het probleem gaat nog veel verder dan deze ‘dode zones’, zeggen de onderzoekers. Zo stoppen vissen met groeien als er te weinig zuurstof in het water zit. Daarnaast belemmert het de voortplanting en kunnen er ziektes ontstaan. Hoewel sommige dieren wel kunnen gedijen in de dode zones, zal het toch een groot effect hebben op de algehele biodiversiteit.

Het zuurstoftekort in de oceaan heeft ook een weerslag op de mens, schrijven de onderzoekers. Vooral de mensen in ontwikkelingslanden zullen de negatieve gevolgen gaan ondervinden. Kleinere, ambachtelijke visserijen kunnen bijvoorbeeld te maken gaan krijgen met minder opbrengst als gevolg van meer dode zones. Vaak hebben zij echter niet de mogelijkheid om hun bedrijf te verhuizen. Daarnaast zullen koraalriffen, een belangrijke toeristische attractie in veel landen, door onvoldoende zuurstof verdwijnen.



Om het zuurstofgehalte in de oceaan onder controle te krijgen, stellen de wetenschappers drie oplossingen voor. Allereerst moeten de twee directe oorzaken – vervuiling en klimaatverandering – aangepakt worden. Daarnaast moet het zeeleven beschermd worden, door speciale no-catch zones en beschermingsgebieden in het leven te roepen. Ten slotte stellen ze voor om de oceaan verder te monitoren. Door nieuwe modellen op te stellen kunnen wetenschappers in kaart brengen welke gebieden het grootste risico lopen op zuurstoftekort. Vervolgens kunnen ze gericht een effectieve oplossing bepalen.

Reacties

08-01-2018 16:36:53 venzje

Oudgediende



WMRindex: 11.124

OTindex: 3.051

Tja, logisch. Warm water kan minder zuurstof bevatten, dus als het wereldklimaat opwarmt, krijg je dit.



Uiteindelijk zal de evolutie dit ook wel weer oplossen, maar dat gaat nog effies duren.

08-01-2018 17:23:57 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.099

OTindex: 15.129

@venzje : de opwarming helpt niet, maar is maar een vrij klein effect. De allerbelangrijkste oorzaak voor die dead zones in Chesapeake en GoM is een grote overmaat aan nutriënten (fosfaat en stikstof) afkomstig van landbouw en afvalwater. De Gulf of Mexico krijgt een gigantische lading van half de USA via de Mississippi. Op kleinere schaal hadden we dit ook in de Noordzee, maar hier begint het EU beleid vruchten af te werpen. In de afgelopen 15 jaar is de nutriëntenstroom sterk afgenomen en we zien zowel op de Noordzee een afname in zuurstof-arme periodes en in estuaria zoals de Schelde een heel sterke verbetering van de waterkwaliteit. In de Schelde kwamen tot 2008 nog vaak zuurstofloze periodes voor. Nu niet meer. De problemen in GoM en Chesapeake zijn veel groter in omvang en politiek moeilijker oplosbaar, zeker met Trump aan het roer. Maar in theorie wel oplosbaar als men maar wil.

08-01-2018 17:50:24 venzje

Oudgediende



WMRindex: 11.124

OTindex: 3.051

@BatFish : Ah! Dat lijkt me inderdaad op korte termijn een belangrijker invloed.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: