Blokkerse tijdcapsules de grond in

Tientallen inwoners uit Blokker hebben gisteren hun 'tijdcapsule' ingeleverd bij de vereniging Historisch Blokker. Zo'n honderd kokers, gevuld met wensen en gedachten, gaan de grond in en worden pas over 25 jaar weer opengemaakt.



"Ik heb een brief voor mijn moeder gemaakt. Ik vind het leuk als ze dat dan openmaakt", vertelt een meisje. "Ik hoop dat ik er dan nog ben, dat zou natuurlijk heel mooi zijn", aldus haar moeder. "Ik heb er zelf in geschreven dat ik trots op ze ben en dat ik ze al het geluk wens."



Ook een andere aanwezige heeft een brief voor zijn kinderen in de koker gestopt. "Ik heb drie dochters en heb geschreven hoe ik denk dat mijn dochters over 25 jaar in het leven staan. Het blijft gokken natuurlijk, maar het is wel leuk om daar over na te denken."



Deze maand zullen de kokers in een betonnen bak worden ingegraven in de buurt van het Beatle-monument. Over 25 jaar, op de Blokkerdag in 2043, zal de bak weer worden opgegraven en worden de kokers geopend.

